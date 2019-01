Préparation de la campagne électorale par le FLN : Rencontre nationale le 9 février

Le coordonnateur de l'instance dirigeante du parti du Front de libération nationale (FLN), Mouad Bouchareb, a annoncé, hier, que le FLN tiendra, samedi prochain, une rencontre entre les partis de l’Alliance présidentielle, pour préparer la campagne électorale.

Lors de son allocution, M. Bouchareb a annoncé également l’installation de l’instance nationale du parti pour les phases préparatoires de la campagne électorale, expliquant que cette instance regroupe des comités chargés de collecter les signatures, de la communication, de la préparation des manifestations nationales et locales, du soutien matériel et logistique, de l’établissement des rapports de campagne...

M. Bouchareb a ajouté que l’instance dirigeante du FLN a décidé de tenir une rencontre nationale, le 9 février, regroupant tous les responsables et cadres du parti et les organisations affiliées au FLN, dans le but de préparer la campagne électorale. S'exprimant lors d'une réunion des membres de l'instance, tenue lundi soir au siège du parti, M. Mouad Bouchareb, coordonnateur de l'instance, a fait savoir que «cette rencontre nationale réunira tous les militants et cadres du parti, ainsi que les élus et les responsables de ses structures sans exclusion aucune», ajoutant qu'elle constituera «un véritable coup d'envoi des préparatifs de la présidentielle». Dans le même cadre, il a fait savoir que «le FLN a entamé la phase des préparatifs de la prochaine échéance, réitérant sa confiance en le Président de la République et président du parti, Abdelaziz Bouteflika, pour poursuivre la mise en œuvre de son programme prometteur et ambitieux». Dans ce cadre, M. Bouchareb a rappelé que le Président Bouteflika «a sauvé l’Algérie de l’effondrement durant la décennie noire, rééquilibré l’économie nationale et rendu sa dignité à l’Algérien à l’intérieur et à l’extérieur du pays».

Après avoir appelé tous les militants du FLN à défendre le programme du Président Bouteflika, M. Bouchareb a impliqué tous les cadres du parti dans la campagne électorale, estimant qu'il s'agit d'un «message clair pour l'application des orientations du Président Bouteflika visant à resserrer les rangs du parti et à rassembler tous ses militants», affirmant que «la responsabilité de la réussite de la campagne incombe à tous les militants du parti».

Hichem Hamza et APS

Le Congrès extraordinaire après la présidentielle

L'instance dirigeante du parti du Front de libération nationale (FLN) a décidé de fixer la date de la tenue du prochain congrès extraordinaire du parti, après l'élection présidentielle.

«Les membres de l'instance dirigeante du FLN ont décidé, à l'issue de larges concertations, le report de la tenue du congrès extraordinaire du parti, après l'élection présidentielle», a déclaré à l'APS, Saïd Lakhdari, membre de l'instance dirigeante du FLN, précisant qu' «il a été décidé de la tenue de ce congrès après cette échéance électorale qui constitue actuellement une priorité pour le parti». Abordant les raisons de ce report, M. Lakhdari a expliqué que «la préparation du congrès extraordinaire d'un parti de l'envergure du FLN exige des capacités matérielles et humaines, ainsi que suffisamment de temps», ajoutant que «l'instance dirigeante a préféré préparer convenablement ce rendez-vous important, car elle mise sur l'organisation d'un congrès fédérateur et à la hauteur de la réputation du parti».

Dans ce contexte, le coordonnateur de l'instance dirigeante du parti du FLN, Mouad Bouchareb, poursuit la tenue de rencontres bilatérales avec d'anciens dirigeants du parti, en vue «de rassembler les rangs des militants», en prévision de la tenue du congrès extraordinaire. Sa dernière rencontre était avec l'ancien dirigeant et l'actuel ambassadeur d'Algérie à Tunis, Abdelkader Hadjar, durant laquelle il a passé en revue «les derniers développements sur la scène politique nationale et les enjeux du parti lors de l'élection présidentielle et du congrès extraordinaire».