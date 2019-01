Jeunesse : Investir dans les ressources humaines

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a effectué, hier, une visite de travail et d’inspection à Mascara, au cours de laquelle il s’est enquis des projets réceptionnés et ceux qui sont en cours d’achèvement.

Le ministre a présidé en début de matinée à l’université Mustapha-Stambouli les travaux du 2e Congrès national des travailleurs de la jeunesse et des sports sous l’égide de l’UGTA, a réuni les représentants syndicaux des 47 wilayas. M. Hattab a mis en exergue le bilan du programme du Président, Abdelaziz Bouteflika en matière de réalisations sportives, des chiffres qui se passent de tout commentaire puisque, dira-t-il, le nombre de structures est passé de 2.317 établissements entre 1962 et 1999 à 7.396 structures projets finis et ceux en cours de réalisation. Il a rappelé, à cet effet, qu’il est primordial de promouvoir la pratique sportive à tous les niveaux et d’investir dans les ressources humaines du secteur pour la concrétisation des projets sportifs. Le ministre a indiqué qu’une commission de concertation sera mise sur pied en vue d’aplanir les problèmes dans le cadre de la gestion participative du secteur qui emploie plus de 420.000 personnes. Tout sera mis en œuvre pour un meilleure prise en charge des fléaux dont souffre le corps social, notamment chez les jeunes par une mobilisation des énergies créatrices en milieu sportif. Le ministre a prôné le discours de la non-violence et de la promotion du mouvement sportif loin des slogans creux. Le ministre a saisi cette occasion pour rendre hommage au mouvement syndical dans le processus du militantisme de l’avant-garde responsable par des mesures d’accompagnement pour la réhabilitation du secteur qui constitue, a précisé le ministre, un secteur sensible dont la constituante est composé de 66% de jeunes. M. Hattab a dressé un sévère réquisitoire contre les dérives de la pratique sportive face aux méthodes empiriques qui ne répondent nullement aux attentes et aux ambitions des masses juvéniles ,les profondes mutations qui s’en suivent constituent un levier pour asseoir une meilleure prise en charge des préoccupations des jeunes à quelque niveau que ce soit. Le ministre a mis en avant les recommandations émanant des états généraux des sports étayées par une conférence nationale pour une utilisation optimale des ressources et des performances agissantes .En visitant l’OPOW de la cité de l’émir ,le ministre a exhorté les responsables de son secteur à ne pas tomber dans la facilité en recourant au remplacement du gazon naturel par le revêtement synthétique des terrains de football. L’Algérie disposera de quatre grands stades et complexes sportifs de standard international à Tizi-Ouzou, Baraki et Oran, ce qui permettra d’accueillir n’importe quelle compétition dans le continent africain .Le ministre a eu à discuter longuement avec les jeunes dans différentes activités sportives, individuelles et collectives. Il s’est rendu au pôle de Sidi Saïd, et au centre des jeunes de Nesmoth dans la daira de Hachem, une structure laissée à l’abandon puis à Tighennif où il a visité le stade d’athlétisme en voie de finition ainsi que le pôle sportif de Sig.

A. Ghomchi