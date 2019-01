Présidentielle : Préservation des libertés et transparence

• Hausse du nombre des postulants à la candidature : « Un pas positif qui signifie que le citoyen est libre de se présenter à l'élection. »

• « Des efforts sont consentis par l’Administration, pour corriger les lacunes enregistrées dans le fichier électoral», a précisé M. Derbal.

• À propos du nombre record de postulants à la présidentielle : « La loi garantit le droit à la candidature à tous les Algériens

répondant aux conditions requises. »

• Décès du président du Conseil constitutionnel : « Aucune crainte ne pèse sur le prochain processus électoral, tout est prévu par la loi. ».

«La haute instance de surveillance des élections présidentielles est indépendante en vertu des droits que lui confèrent la Constitution et la loi, et ne subira aucune pression quelle que soit son origine». Le président de la Haute Instance Indépendante de surveillance des élections, Abdelouahab Derbal qui était invité hier, à notre forum, s’est voulu catégorique, mais également rassurant et résolu devant les réserves exprimées par les journalistes quant à l’indépendance de son institution.

Et même s’il plaide pour plus de prérogatives pour l’instance qu’il préside, Abdelwahab Derbal, estime que la HIISE est loin d’être une autorité au-dessus de toutes les autres. «Sa principale mission est de veiller au respect de la loi, pour faire des prochaines élections présidentielles une réussite» a-t-il dit.

Devant un important parterre de représentants des médias nationaux, il soulignera que «la création de la HIISE est venue en réponse à une principale question, celle de garantir la transparence des scrutins, sur les gages de sa transparence», rappelant que celle-ci est composée de magistrats, est permanente et non provisoire, en plus de son inscription dans la Constitution contrairement aux anciennes commissions de surveillance qui disparaissaient avec la fin du processus électoral. «Ceci, sans oublier le fait qu’elle est régie par une loi organique».

M. Abdelwahab Derbal a admis l’existence d’«insuffisances» relevées dans la loi régissant la HIISE, notamment celles concernant les cas de rejet de listes sans aucune base juridique valable et le manque de temps entre le dépôt et la clôture des candidatures. «Cette situation ne donne pas de délais suffisants à la HIISE de prendre les décisions appropriées», a-t-il déploré. L’invité de notre forum a également reconnu que le corps électoral en Algérie doit faire l’objet d’une sérieuse révision, et ce pour donner plus de transparence au processus électoral. Il considère la question du corps électoral comme le nœud gordien du processus électoral, étant donné le fait que les statistiques et la révision des listes constituent l'élément déterminant dans l'évaluation et la mise en place finale de l'étape électorale.



« Un corps électoral bien assaini constitue un véritable critère pour la réussite du processus électoral. »



Selon lui, «le corps électoral est la pièce maîtresse dans les pays civilisés à l'image de l'Occident, les statistiques sont considérées comme scientifique et technique». Est ce qu’aujourd’hui l’assainissement des listes électoral se fait de manière efficace et correcte ? Est-ce que l’Etat civil à l’heure actuelle est assaini ? Comment expliquer qu’un électeur né en 1900 soit toujours inscrit sur une liste électorale ? «S’interroge M. Derbal. Le président de la haute instance de surveillance des élections reconnait que des efforts sont consentis par l’administration pour corriger certaines lacunes telles que la mise en place d’une application web pour la vérification électronique de la carte d'électeur «mais cette applications ne corrige pas toutes les carences» dira M. Derbal.

«Il s’agit d’une opération difficile mais indispensable. Elle demande beaucoup d’efforts, de suivi et du temps, car elle ne peut se faire du jour au lendemain», a-t-il ainsi répondu à une question sur les cas de double inscription d’électeurs, dont le problème avait été déjà signalé lors des élections passées. «Un corps électoral bien assaini constitue un véritable critère pour la réussite du processus électoral et a un grand impact sur le déroulement des élections, ainsi que sur les résultats et le taux de participation», a-t-il expliqué.

A une question relative à la hausse du nombre des postulants à la candidature à la prochaine élection présidentielle, M. Derbal a expliqué que «la loi garantit le droit à la candidature à tous les Algériens répondant aux conditions requises», estimant que ce nombre important constituait «un pas positif qui signifie que le citoyen est libre» de se présenter à l'élection. Il a appelé, dans ce cadre, les intellectuels à «contribuer à l'information et à la sensibilisation de la société».

Par ailleurs, M. Derbal a rassuré «qu'aucune crainte ne pèse sur le prochain processus électoral, notamment après le décès du président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, rappelant que la loi stipule qu'en cas de vacance de ce poste, le vice-président du Conseil informe le président de la République dans un délai ne dépassant pas 15 jours». «Cela signifie que nous sommes dans les délais réglementaires», a-t-il soutenu.



« Les lois relatives au processus électoral nécessitent des améliorations continues à tous les niveaux. »



M. Derbal a réitéré, au forum d’El Moudjahid, son appel à tout le personnel politique à «respecter la loi relative aux élections, même si, dit-il, elle souffre encore d’insuffisances». Et de reconnaître que les «lois relatives au processus électoral nécessitent des améliorations continues à tous les niveaux d’autant que leurs retombées sont conjoncturelles», soutenant que l’Instance, qu’il préside, «s’est penchée antérieurement à apporter les rectificatifs adéquats». «le processus électoral est un travail permanent nécessitant des moyens matériels considérables et aussi un suivi en matière d'encadrement et de formation technique et politique», précise-t-il.

Dans le même sillage, M. Derbal a considéré «la question de la révision de la loi électorale comme une urgence qui s'impose». Celle-ci doit être revue pour se mettre au diapason des changements que vient de connaître la scène politique, estimant que «la situation politique a connu des changements notables. La loi électorale doit suivre ce changement dans le sens de revoir certains aspects qui se proposent comme blocage quant à la création de bonnes conditions de déroulement du processus électoral», a-t-il dit, mettant en avant l’importance de la formation de tous les intervenants dans le processus électoral, y compris les membres de l’Instance, rappelant que des sessions de formation ont été organisées en 2018 sur les missions de la HIISE, qui doit être «une instance de surveillance reposant sur des bases scientifiques efficientes». M. Derbal reste convaincu qu’une élection «responsable et transparente «est d’abord et avant tout celle qui est encadrée par l’élite de la société».

Farida Larbi

------------------------

Missions et prérogatives

Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute instance, qui jouit de l’autonomie financière et de gestion, ont été fixés dans la loi organique du 25 août 2016. La Haute instance est composée d’un président et de 410 membres, nommés par le Président de la République à parité, de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la Magistrature et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile. Le président de cette instance, une personnalité nationale est nommé par le Président de la République, après consultation des partis politiques, M. Abdelwahab Derbal, juriste de formation, qui a occupé plusieurs hautes fonctions au sein de l’Etat, préside actuellement la Haute instance. Selon la loi organique, il est exigé des membres de la Haute instance, au titre des compétences indépendantes de la société civile, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit privatif de liberté, de ne pas être un élu, de ne pas être affilié à un parti politique et de ne pas être titulaire d’une fonction supérieure de l’Etat. La représentation géographique de toutes les wilayas et de la communauté nationale à l’étranger est prise en compte dans la composition de l’instance, au titre des compétences indépendantes. La Haute instance s’assure, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, avant le scrutin, notamment, de la neutralité des agents chargés des opérations électorales et la non utilisation des biens de l’Etat au profit d’un parti politique, d’un candidat ou d’une liste de candidats. Elle s’assure aussi de la mise de la liste électorale communale à la disposition des représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants, comme elle s’assure de la répartition équitable, entre les candidats, du temps d’antenne dans les médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer. Pendant le scrutin, la HIISE s’assure, notamment, de la mise en œuvre des dispositions permettant aux représentants des candidats dûment habilités d’exercer leur droit d’assister aux opérations de vote, durant toutes leurs étapes, au niveau des centres et bureaux de vote, ainsi qu’au niveau des bureaux itinérants.

Après le scrutin, elle s’assure du respect des procédures de dépouillement, de recensement, de centralisation et de conservation des bulletins de vote exprimés, ainsi que des dispositions légales permettant aux représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants de consigner leurs réclamations sur les procès-verbaux de dépouillement. Elle s’assure également, de la remise des copies, certifiées conformes à l’original, des différents procès-verbaux aux représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants.

Au titre de ses attributions, la Haute instance intervient en cas de violation des dispositions de la loi organique relative au régime électoral, d’office ou sur la base des requêtes ou réclamations qu’elle reçoit, après vérification. Elle est habilitée à saisir l’Autorité de régulation de l’audiovisuel de toute infraction constatée en matière d’audiovisuel en vue de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Lorsque l’instance estime que l’un des faits constatés ou pour lequel elle a été saisie revêt un caractère pénal, elle en informe immédiatement le procureur général territorialement compétent.