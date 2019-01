PT : Décision de retrait du dossier de candidature

Le parti des Travailleurs (PT) a décidé avant-hier de retirer un dossier de candidature à la présidentielle du 18 avril prochain (formulaires de souscription de signatures individuelles), indique un communiqué du parti, précisant que la décision de participer revient au Comité central.

Annonçant que des représentants devaient «se présenter devant les services du ministère de l'Intérieur pour retirer un dossier de candidature», le PT affirme que «les militants commenceront la collecte des signatures parallèlement à la poursuite du débat, initié par la Direction, parmi les rangs du parti et avec les citoyens sur la position la plus constructive» quant à cette échéance.

«En dépit de la position personnelle de la Secrétaire générale (Louisa Hanoune) sur la non-participation du PT à la prochaine élection présidentielle, le Bureau politique a décidé de réunir les conditions, légales et administratives, pour permettre au Comité central, habilité à décider, de trancher à partir de considérations, strictement, politiques, c'est-à-dire, loin de toute forme de pression», ajoute le communiqué.

Le débat au sein du Bureau politique a été marqué par «la même disparité de positions que lors de la réunion du Comité central, illustrée à travers trois tendances: la participation, la non-participation et une position considérant que la situation politique ne permet pas de trancher pour le moment», souligne la même source, qui estime que «ces trois tendances se rejoignent sur les mêmes craintes et la gravité des processus pouvant découler de la situation politique floue dans laquelle se prépare cette élection et expliqués par la Secrétaire générale dans son rapport d'ouverture de la réunion du Bureau politique».

Avec la décision du PT, le nombre de formations politiques ayant affiché leur intention de participer à la présidentielle s'élève à 14.