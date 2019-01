Un scrutin et des attentes : La transparence doit prévaloir

Le rendez-vous des urnes du 18 avril, constitue d’emblée, une sérieuse opportunité pour la promotion de la pratique démocratique tant il est indéniable que le champ politique qui foisonne de formations de toutes obédience nourries d’ambitions diverses certes, mais qui reflètent aussi une volonté de s’affirmer et mieux se fortifier à l’occasion de la prochaine présidentielle.

En atteste l’engouement, voir la profusion des chefs de file des partis et des dizaines d’indépendants qui se sont rendus au ministère de l’Intérieur pour retirer les formulaires de candidature.

C’est aussi la preuve indéniable de l’importance que revêt la prochaine compétition à la magistrature suprême eu égard aux nombreux gages certifiant de sa crédibilité et son intégrité, et de surcroit du respect absolu de la volonté populaire. L’édification d’un Etat de droit a été au cœur du processus de réformes politiques menées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et couronnées par une révision de la Loi fondamentale où sont incluses des dispositions novatrices en rapport avec la règle de transparence à asseoir dans toute organisation d’élection. Les deux articles 193 et 194 de la constitution certifiant, pour l’un, de l’impartialité des pouvoirs publics, et pour l’autre, du rôle et des missions de la HIISE constituent d’ailleurs des référents édifiants. A ne pas perdre de vue aussi l’acquis de la stabilité dont jouit le pays sous la gouvernance du chef de l’Etat et qui aura inévitablement à influer positivement sur le déroulement du prochain scrutin dans les conditions de sérénité et de quiétude requises. Préserver et consolider la stabilité reconquise après une décennie de barbarie terroriste est l’un des enjeux de taille de la présidentielle d’avril, et le pays en a d’ailleurs grandement besoin pour persévérer sur la voie du développement au plan interne, et faire face aux menaces extérieures, celles émanant surtout d’un environnement régional indéfiniment hostile.

L’Algérie qui a résisté avec succès aux turbulences ayant secoué depuis 2011 plusieurs pays arabes et dans le sillage desquelles la bande de Sahel a été également ébranlée par une succession de crises sécuritaires et humanitaires ne ménage aucun effort pour prémunir le front interne de toute conséquence fâcheuse émanant d’un contexte régional en proie à l’instabilité. La promotion de l’unité et de la cohésion nationale est hissée en principe fondamental dans le cadre de la stratégie prônée par les pouvoirs publics et inspirée des orientations du président de la République en vue de constituer un front uni à même de mettre en échec toute tentative d’atteinte à la stabilité du pays. C’est là un des enjeux dont sont parfaitement conscients en outre les chefs de file des partis politiques, y compris ceux de l’opposition convaincus, tous comme ils sont, que sans stabilité tout effort de développement ne pourrait aboutir. Optimiser les voies et moyens devant permettre un meilleur essor économique suivant la logique de la diversification est sans nul doute un des thèmes majeurs qui aura à inspirer les postulants pour la magistrature suprême une, fois bien sûr, leur candidature définitivement retenue. Idem pour ce qui de la prise en charge des préoccupations de la jeunesse, frange majoritaire de la société, rappelle-t-on et qui, depuis le début des années 2000 a été au centre de toutes les stratégies de développement initiées par l’Etat.

Karim Aoudia