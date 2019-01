Aïn Defla : Relogement de 440 familles

Au total, 439 familles issues du bidonville communément appelé Haï Ezzitoune situé à la périphérie de la ville d’El Abadia (45 km au nord-est de Aïn Defla) ont bénéficié, mardi, de logements sociaux implantés non loin du lieu de leurs anciennes habitations. L’opération de relogement s’est déroulée dans la joie et la convivialité en présence des familles des bénéficiaires et des autorités locales, à leur tête le SG de la wilaya, Benaâdene Laâredj. Se félicitant des bonnes conditions de déroulement de l’opération de relogement, la chef de daïra d’El Abadia, Djamila Benkeddache, a relevé que cette opération est l’aboutissement du travail «obstiné» mené de longs mois durant. Observant que l’opération de relogement pourrait s’étaler sur deux jours en raison des pluies torrentielles qui s’abattent sur la région, Mme Benkeddache a fait part de la prise en ligne de compte d’un certain nombre de paramètres dans l’octroi des logements, notamment à l’adresse des personnes âgées et ceux aux besoins spécifiques (au nombre de 53) qui ont bénéficié de logements situés aux rez-de-chaussée. La chef de daira a signalé que le foncier récupéré consécutivement à cette opération dépasse les neuf hectares, relevant que cette superficie servira à la réalisation de 450 logements selon la formule location-vente. Le DG de l’antenne de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de la wilaya, Rachid Sabor, a, pour sa part, fait remarquer que les familles occuperont des logements disposant de toutes les commodités, faisant état d’une opération en cours de réalisation de 450 logements sociaux à El Abadia. Aux anges, certains bénéficiaires de logements ayant vécu à Haï Ezzitoune depuis plus de 25 ans ont assuré que cette opération était pour eux synonyme d’une «seconde naissance», soutenant qu’ils vivaient le calvaire au quotidien dans des habitations précaires démunies des conditions de vie les plus élémentaires.