Réunion d’évaluation des directeurs de l’habitat : Une feuille de route pour booster les réalisations

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a tenu, hier à Alger, une réunion d’évaluation avec les directeurs de l’Habitat des 48 wilayas du pays, en vue de tracer une feuille de route devant impulser, en 2019, une forte dynamique en matière de réalisation et de distribution des différents projets de logements.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre tenue à huis clos, M. Temmar a fait savoir qu’«après l’évaluation des réalisations accomplies en 2018, en termes de distribution de logements, il a été procédé, aujourd’hui, en concertation avec les directeurs de l’Habitat des 48 wilayas, à la mise en place d’une feuille de route pour coordonner avec ces responsables et impulser, en 2019, une dynamique plus forte que celle de l’année dernière, en termes de réalisations du secteur de l’Habitat».

Aussi, il a été convenu avec ces responsables de «l’impératif de respecter le calendrier (délais fixés) et les normes de construction ainsi que d’£œuvrer à assurer les conditions de sécurité aux employés, a fait savoir le premier responsable du secteur. A ce propos, le ministre a indiqué que les préoccupations des directeurs de wilayas ainsi que tous les problèmes rencontrés en 2018, au niveau des chantiers, tant avec les bureaux d’études qu’avec les entrepreneurs, ont été exposés. Cette rencontre consacrée à l’année 2019, une année riche en projets à concrétiser, devrait être marquée par une forte dynamique, notamment dans la cadence de distribution des logements notamment social, rural, location-vente (AADL) et LPA. Le ministre de l’Habitat avait déjà fait état d’un programme de 180.000 logements inscrits récemment au titre de l’année 2019 qui sera lancé au premier semestre de l’année en cours. Il s’agit de 90.000 logementslocation/vente, 40.000 logements ruraux et 50.000 logements promotionnels aidés (LPA).