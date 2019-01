Logement : Impulser une forte dynamique

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a entamé les travaux de réalisation de 300.000 logements de type locatif public (social), à travers l’ensemble du territoire national, a-t-on appris auprès des sources su département de Temmar.

A l’issue de la réalisation de ce gros quota, les logements seront distribués «immédiatement» par les pouvoirs publics aux familles dont le revenu mensuel ne dépasse pas, comme le stipule la loi, les 24.000 DA. Ce nouveau programme du gouvernement va permettre à tout citoyen de bénéficier, chacun selon ses moyens, d’un logement décent.

Toutes ces opérations s’inscrivent, il faut le dire, dans le cadre des orientations du président de la République pour qui, le secteur de l’habitat constitue l’une des «principales» priorités. Il est à retenir, par ailleurs, que concernant les Logements de types promotionnel aidé (LPA), le secteur de l’Habitat a déjà entamé la révision de la formule, appelée par le passé LSP et ce, aux fins de garantir les droits du souscripteur à travers de nouvelles procédures.

Il faut savoir également que le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a annoncé la programmation de la réalisation en 2019 de 50.000 nouveaux Logements promotionnels aidés (LPA) destinés à la classe moyenne, une formule sur laquelle, de nouvelles modifications ont été introduites.

Il convient de rappeler que le ministère de l’Habitat avait annoncé le lancement pour l’année 2019 d’une formule de Logement locatif public (LLP) visant à ouvrir le marché locatif qui permet aux citoyens de se déplacer dans différentes wilayas.

A ce titre, des promoteurs seront mis à contribution à travers le lancement de projets immobiliers incluant en même temps un quota réservé à la location avec des prix «raisonnables» en faveur des catégories à revenus «modestes».

En ce qui concerne le LPP, le salaire mensuel est réduit à moins de 180.000 DA, avec le recours à la «kafala». Cela ne signifie cependant pas que le secteur annulera le reste des formules en vigueur, y compris la formule LPA, encore moins le logement social. Selon nos sources, le département ministériel de Temmar a instruit les walis de trier d’une façon «radicale» les listes des familles bénéficiaires de logements et à prendre en compte les revendications de citoyens qui ont vraiment besoin d’un logement pour en finir avec les fraudeurs qui veulent bénéficier d’un logement alors qu’ils n’ouvrent nullement droit. S’agissant de la formule de location-vente, le ministre a exhorté les walis d’intervenir afin de mettre le foncier nécessaire à la disposition des entreprises réalisatrices concernées par les projets AADL et affirmé que les enveloppes nécessaires pour la prise en charge de l’ensemble des souscripteurs ont été épuisées après qu’il a été procédé à l’enregistrement de 90.000 nouvelles unités au titre de l’exercice 2019.

La même source indiquera que le ministère continuera à réaliser toutes les formules à l’exception de la formule de location-vente mise en œuvre par l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement.

En outre, à propos de la nouvelle formule de logement appelé LLP, la même source soulignera que les travaux seront lancés en 2019, après la sélection et la signature avec les promoteurs immobiliers qui devront respecter le cahier des charges et les conditions de réalisation des logements.

Mohamed Mendaci