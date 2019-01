Algérie - Etats-Unis : Renforcer la coopération

L'Algérie et les États-Unis d'Amérique se sont engagés, hier à Washington, à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment politique, sécuritaire, économique et culturel. «Les deux gouvernements sont convenus de poursuivre leur coopération afin de promouvoir leur intérêt commun à la stabilité régionale et à la défaite des groupes terroristes, notamment AQMI et l’EI», ont affirmé Alger et Washington, dans un communiqué conjoint publié à l'issue de la 4e session de leur dialogue stratégique tenue, lundi à Washington, sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et du secrétaire d’État américain, Michael Pompeo.

Les deux parties ont souligné, à l'occasion, leur «ferme soutien à un engagement accru des entreprises, à un commerce libre, juste et réciproque, et à un partenariat économique plus étroit». Les deux gouvernements ont également examiné, lors de cette nouvelle session de leur dialogue stratégique, «les programmes culturels et éducatifs entre les deux pays», et sont convenus d'«intensifier les efforts communs pour promouvoir les échanges éducatifs et protéger le patrimoine culturel». Le chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Messahel, et le secrétaire d’État américain, Michael Pompeo, ont souligné «leur attachement à une relation de longue date entre l'Algérie et les États-Unis», réitérant leur volonté de «poursuivre les consultations sur les sujets examinés, lors de cette session du dialogue stratégique». La 4e session du dialogue stratégique algéro-américain a été également l'occasion, pour les ministres des deux pays, d'examiner «le partenariat étroit et productif entre l'Algérie et les États-Unis», et de «débattre des domaines de coopération algéro-américaine future». Les deux ministres se sont entretenus, au siège du département d’État, sur les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Cette session du dialogue stratégique s’est déroulée autour de la réunion de quatre commissions sectorielles portant respectivement sur les questions politiques, sécuritaires, économiques et commerciales, ainsi que celles liées à l’éducation et à la culture.

Le ministre a souligné, lundi le rôle de l’Algérie et sa contribution à la paix et à la stabilité, aussi bien sur le plan régional qu'international

Le chef de la diplomatie algérienne a rappelé, dans son intervention au Centre des études internationales stratégiques de Washington, que la politique étrangère de l'Algérie, qui se fonde sur le triptyque non-ingérence dans les affaires intérieures des États, équidistance entre les parties et appropriation par celles-ci des processus de règlement, lui garantit aujourd’hui une indépendance de décision qui lui est très chère et qui lui permet d’apporter sa contribution à la stabilité régionale et internationale. Selon Abdelkader Messahel, la persistance des conflits et crises est justement due, notamment, à la violation et au non-respect de ces principes, en particulier la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le non-recours à la force et la promotion de solutions politiques et pacifiques. Il a soutenu que la forte conviction en la capacité des solutions militaires de régler les conflits est également une source de préoccupation en ce qu’elle fait durer les crises au lieu de contribuer à leur résolution. Le ministre des Affaires étrangères a réitéré, à ce titre, la position de l’Algérie en soutien aux efforts des Nations unies pour le règlement de la crise libyenne, soulignant, dans le même temps, le rejet des ingérences étrangères et la nécessité pour les Libyens de s’approprier la solution dans le cadre d’un dialogue interlibyen. Sur le Mali, M. Messahel a réaffirmé l’engament de l’Algérie à poursuivre ses efforts en vue d’accompagner les acteurs maliens dans leurs efforts de mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du Processus d’Alger. M. Abdelkader Messahel a réitéré, en outre, l’attachement de l’Algérie au principe d’autodétermination du peuple du Sahara occidental, rappelant, à cet égard, le soutien de l’Algérie aux efforts du secrétaire général des Nations unies et de son envoyé personnel pour le Sahara occidental, M. Horst Kohler. Dans un cadre plus global, le ministre des Affaires étrangères a exprimé l’«attachement ferme» de l’Algérie à la légalité internationale, au droit international, ainsi qu’aux vertus de la médiation et du dialogue en tant que voies idoines, pour dissiper les tensions et résoudre les crises et les conflits.



Intérêt grandissant à la route transsaharienne



Le ministre a mis en exergue le caractère stratégique l’approche sous-régionale de développement de l'Algérie, notamment en matière d’infrastructures, avec l’autoroute trans-maghrébine et la route transsaharienne, deux grandes réalisations dans le cadre de l’intégration sous-régionale, un objectif auquel l’Algérie est «très attachée». Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que ces infrastructures contribueront également au désenclavement des pays de la région et à leur développement, comme elles faciliteront la lutte contre les menaces sécuritaires dans un espace aussi difficile à surveiller qu’est la zone sahélo-saharienne. Le ministre des Affaires étrangères a également mis en exergue l’intérêt grandissant des partenaires internationaux à la route transsaharienne, en ce qu’elle facilitera les échanges commerciaux en réduisant non seulement la distance et le temps, mais aussi les coûts de transport de marchandises. M. Abdelkader Messahel a, dans le même ordre d’idées, mis en avant les objectifs poursuivis par le gouvernement algérien dans le cadre du nouveau modèle économique algérien, notamment la diversification de l’économie nationale, pour sortir de la dépendance aux revenus des hydrocarbures, notamment à travers le développement de secteurs prometteurs, tels que le tourisme, l’industrie et l’agriculture.



Rencontre avec la communauté nationale



Le ministre a rencontré les représentants de la communauté nationale établie aux États-Unis. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des contacts réguliers entretenus avec la communauté nationale à l'étranger, a été l'occasion, pour le ministre des Affaires étrangères, d'écouter les attentes et les préoccupations de la communauté algérienne aux États-Unis d'Amérique. Tout en soulignant «la place importante qu'accorde le gouvernement algérien à la communauté nationale à l'étranger sous la conduite et les instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», M. Messahel a fait part «des mesures prises, dans ce cadre, pour l'amélioration du service consulaire, notamment la modernisation et la numérisation de l'Administration». Il a également rappelé les décisions du Président de la République en faveur de la communauté nationale à l'étranger, pour ce qui est de l'accès au logement en Algérie et l'accompagnement des investisseurs et des jeunes de cette communauté. Le ministre des Affaires étrangères a également mis un accent particulier sur «les réformes globales mises en œuvre en Algérie pour la diversification de l'économie nationale, un domaine auquel la communauté nationale peut contribuer à travers l'investissement». M. Messahel a, par ailleurs, mis en exergue «les efforts du gouvernement algérien pour préserver la stabilité du pays dans un contexte régional difficile». Dans ce cadre, il a fait référence aux politiques de la concorde civile et de la réconciliation nationale, conduites par le Président de la République, qui ont redonné à la société algérienne «sa cohésion et son unité». Il a aussi évoqué «l'ensemble des réformes qui ont suivi pour la réappropriation de l'identité nationale, notamment la dimension amazighe, avec la langue amazighe en tant que langue nationale et officielle, et la proclamation de la fête de Yennayer comme fête nationale chômée et payée». «Toutes ces réformes ont grandement contribué à la préservation de la stabilité de notre pays et au développement socio-économique qu'il a connu durant les dernières années», a indiqué le ministre des Affaires étrangères. Les membres de la communauté nationale présents ont marqué leur «appréciation» pour cette initiative qui reflète l'intérêt accordé à la communauté algérienne à l'étranger, en exprimant leur volonté et leur engagement à «contribuer au développement national et au rayonnement culturel» de leur pays d'origine.