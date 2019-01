Épuration des eaux usées : Une trentaine de stations programmées

Un avis d’appel d’offres pour la réalisation d’une trentaine de stations d’épuration des eaux usées à l’échelle nationale a été rendu public suite à la levée de gel relative aux projets du secteur des Ressources en eau, a annoncé, hier à Blida, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib. «Suite à la décision de levée de gel relative aux projets du secteur des Ressources en eau, prise par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, un avis d’appel d’offres a été rendu public pour la réalisation d’une trentaine de stations pour le traitement des eaux usées, à l’échelle nationale», a déclaré Hocine Necib, dans un point de presse animé, en marge d’une visite de travail dans la wilaya. Le ministre a souligné, à cet effet, l’«impact positif» attendu de ces stations futures, «une fois opérationnelles, dans les deux années à venir», dans la préservation de la santé publique, mais aussi de l’environnement et des nappes phréatiques, au même titre que de la valorisation de l’exploitation des eaux traitées, a-t-il assuré. Sur un autre plan, le ministre des Ressources en eau a fait part de la mise en œuvre, en cours, d’un programme gouvernemental de lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH), impliquant différents secteurs concernés. Une commission nationale, chargée de l’organisation de rencontres périodiques au profit de chaque secteur, a été créée, à cet effet, sous la présidence du ministre de l’Intérieur, a-t-il observé, par ailleurs. Signalant, en outre, la programmation de nombreuses opérations, en coordination avec les collectivités locales, au profit du secteur des Ressources en eau, relatives, entre autres, à l’éradication des fosses septiques, l’extension des réseaux d’évacuation et l’éradication des eaux stagnantes, a-t-il fait savoir. Il s’agira, également, de l’assainissement du milieu et de la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie pour faire face au phénomène des inondations, a ajouté Hocine Necib.