Recherche : Des algériens parmi les scientifiques les plus cités en 2018

Quatre chercheurs issus d’universités algériennes ont fait partie de la liste des chercheurs les plus cités en 2018, selon la société indépendante de propriété intellectuelle «Clarivate Analyties Highly Cited Researchers», a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique. Il s’agit de Benchohra Mouffak, El Abbas Adda Bedia et Abdelouaheb Tounsi, professeurs à l’université Djilali-Liabès de Sidi Bel-Abbès, et de Houari Mohamed Sid Ahmed, professeur à l’université Mustapha-Stambouli de Mascara, a précisé la même source. Les données de Clarivate Analyties Highly Cited Researchers constituent un élément clé du classement académique des universités mondiales, l’un des sondage annuels le plus anciens et les plus influents sur le classement des meilleurs universités dans le monde. Cette liste reconnaît les chercheurs de classe mondiale sélectionnés sur la base de leur performance scientifique exceptionnelle, se traduisant par la production de plusieurs publications scientifiques, avec de nombreuses citations qui se classent dans le top 1% des citations dans leurs domaines de recherche par la prestigieuse banque de données de «Web of Science». Il convient de noter que pour la région Maghreb, seuls les chercheurs algériens figurent dans la liste. La reconnaissance des scientifiques algériens dans «ce prestigieux classement démontre que la recherche en Algérie est en train de s’orienter vers la recherche d’excellence, notamment dans les mathématiques et l’engineering».