Agroalimentaire : Cap sur l’export

Djazagro, le rendez-vous incontournable de la production agroalimentaire en Algérie, prévu cette année un peu plus tôt, soit du 25 au 28 février 2019, au palais des Expositions des Pins-Maritimes (Alger), sera inscrit dans le cadre de la valorisation de l’industrie agroalimentaire et le développement de l’exportation, a-t-on appris, lors d’une conférence de presse animée par la directrice du Salon, Olivia Milan, et le directeur de «Promosalons», organisateur du Salon Djazagro, Nabil Bey Boumezrag.

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs, qui ont loué quelque 21.000 m2, prévoient la participation de 740 exposants en provenance de 32 pays dans 6 secteurs : Process & Conditionnement, Boulangerie-Pâtisserie, Produits alimentaires et Boissons, Ingrédients, Hygiène et Restauration. Djazagro attend également plus de 21.000 professionnels, dont 8% d’étrangers issus de 45 pays, parmi lesquels 16 d’Afrique. 20% des participants sont des entreprises algériennes, ce qui représente plus de 130 sociétés. Pour cette année également, 90 entreprises chinoises prendront part à la manifestation économique. Les organisateurs attendent la participation d’un nouveau pavillon espagnol, celui de la ville de Murcia (Espagne) qui viendra présenter des équipements dédiés à la production agroalimentaire. Pour le directeur de Promosalons, le salon reflète la «dynamique» de l’industrie algérienne, apparente depuis l’arrêt des importations, il y a deux ans, notamment dans le secteur de l’industrie qui a connu une courbe ascendante à travers de nombreux investissements. «Ce qui explique d’ailleurs la baisse du nombre de participants étrangers, contrairement à celui des Algériens», a indique le conférencier. À travers cette manifestation économique, l’Algérie se positionne à la porte de l’Afrique, ce qui permettra aux exposants et industriels participants de mettre «en avant» leurs produits et de «conclure», à cette occasion, des partenariats afin d’exporter vers les pays africains, notamment subsahariens, dit Nabil Bey.

De son côté, Olivia Milan a affirmé que durant ce Salon, les organisateurs feront venir 10 investisseurs tunisiens et autres africains, pour développer leurs activités sur le marché algérien de l’agroalimentaire. «La filière du conditionnement et de l’emballage qui accompagne la production agroalimentaire est en constante progression en Algérie, c’est une filière qui a assurément de l’avenir », a-t-il expliqué.

Pour sa part, la directrice du Salon précise que «les exposants seront présents, cette fois encore, pour rester au contact de leurs clients algériens et maghrébins, et anticiper les futures évolutions du contexte législatif des importations». Pour faciliter les échanges et la mise en place de partenariats pendant le Salon et apporter un soutien aux entreprises souhaitant s’implanter en Algérie, Djazagro et ses partenaires proposent plusieurs rendez-vous aux exposants et visiteurs. On cite, à titre d’exemple, la «Boulangerie de Demain», véritable boulangerie industrielle en fonctionnement, qui sera de nouveau au rendez-vous dans le Pavillon central, grâce à plusieurs partenaires. La Chambre algérienne de commerce et d’industrie organisera encore une fois les «Invest & Export Business Meetings» sous forme d’une table ronde sur différents thèmes, dont la règlementation algérienne des investissements, la sécurisation financière et contractuelle, ainsi que les taxes et douanes à l’export. Pour sa part, la Chambre de commerce et d’industrie algéro-française proposera une intervention axée sur l’investissement en Algérie du point de vue de sociétés étrangères. Des conférences plus techniques sont également au programme sur le packaging et la valorisation de la production locale.

L’association d’entreprises françaises spécialisées, constructeurs d’équipements et d’unités de production agro-industrielles en France et à l’étranger (ADEPTA) organisera un colloque à destination des investisseurs algériens, sous le thème : «Industrie agroalimentaire, comment optimiser vos usines ?»

Pour la seconde année consécutive, DJAZAGRO valorisera directement les nouveautés des exposants au travers d’une plateforme accessible directement depuis son site internet à l’adresse : «www.djazagro.com».

Mohamed Mendaci