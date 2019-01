Formation professionnelle : Le Niger souhaite bénéficier de l’expérience de l’Algérie

Le Niger souhaite bénéficier de l’expérience de l’Algérie dans le domaine de la formation et l’enseignement professionnels, afin de l’accompagner dans le renforcement des capacités de ses formateurs, a indiqué hier à Alger, le ministre des Enseignements professionnel et technique, Tidjani Idrissa Abdoulkadri. Dans une déclaration à la presse à l’issue de son entretien avec le ministre de l’Enseignement et la Formation professionnels, Mohamed Mebarki, le ministre nigérien a déclaré que les discussions ont porté sur «les moyens de faire bénéficier le Niger de l’expérience algérienne dans le domaine, notamment en matière de renforcement des capacités des formateurs». M. Tidjani Idrissa a exprimé, à cette occasion, le vœu de voir la coopération bilatérale en matière de formation se «renforcer» et surtout se «diversifier». De son côté, M. Mebarki a souligné que la coopération bilatérale a concerné le volet pédagogique, particulièrement «la formation des formateurs aussi bien en Algérie qu’au Niger», rappelant que plus de 150 stagiaires nigériens suivent des formations dans des établissements algériens. Il a précisé que les deux parties s’attelleront à «intensifier» les échanges dans les filières et les spécialités qui les intéressent mutuellement et qui seront identifiés prochainement. Par ailleurs, M. Mebarki a évoqué les projets de jumelage «en cours de montage» entre les établissements des régions frontalières des deux pays notamment Illizi et Tamanrasset», ce qui permettra, explique-t-il, une meilleure mobilité des formateurs et l’échange d’expériences.