Sécurité sur les lieux de travail : Doter les entreprises de systèmes de protection

«Les établissements doivent être protégés contre les incendies, on ne peut se permettre de badiner avec la sécurité des personnes», a déclaré le spécialiste en systèmes anti-incendie, Brahim Hamizi, à l’occasion de la tenue, du 28 au 31 janvier, de la deuxième édition du Salon international des systèmes de sécurité, protection de l’environnement et anti-incendie (2SPRO), au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC) d’Alger.

L’expert qui a animé une conférence sous le thème ‘‘la prévention incendie et la gestion des risques’’ a estimé que près de 70% des établissements devraient être fermés, car ils ne sont pas dotés de systèmes de sécurité comme le stipule la loi anti-incendie, décrétée en 2016 et affirmé que les chefs d’établissements ont pour obligation de doter leurs entreprises de moyens de lutte contre les incendies afin de «protéger» leurs personnels. «La prévention incendie ne se limite pas à l’installation de matériel de prévention mais, faut-il savoir l’utiliser au moment voulu et aussi assurer son entretien. Ce qui n’est souvent pas le cas malheureusement», a-t-il regretté. M. Hamizi a appelé, dans ce contexte, les entreprises publiques et privées à une mise aux normes incendie pour être «en accord» avec la réglementation incendie. «Les établissements n’ayant pas engagé les travaux d’amélioration de la sécurité contre l’incendie prescrits dans la réglementation incendie en vigueur, risquent de se mettre hors la loi», a-t-il indiqué. Il a fait remarquer au passage que la sensibilisation doit toucher plus particulièrement les entreprises activant dans le domaine de la construction car cela va permettre, selon lui, de réduire, d’une façon significative, les dégâts matériels et humains. «Il faut insérer le plan de prévention et de sécurité parmi les premières étapes d’élaboration des projets urbains», a-t-il suggéré.

L’intervenant a par ailleurs mis l’accent sur l’impératif pour les architectes de «réfléchir davantage» à des personnes qui occuperont ces logements ou autres infrastructures et de «respecter» les normes d’aménagements sécuritaires pour tous les établissements, notamment les issues de secours et les escaliers qui doivent être en mesure «d’accueillir» les personnes âgées, les enfants et les handicapés. «Il est nécessaire de respecter les trois principes de la construction, à savoir la facilitation de la mobilité des personnes, la réduction de la propagation d’incendies et l’aménagement d’un passage pour la protection civile», a détaillé M. Hamizi.

D’ailleurs, il a donné l’exemple de certains projets tels la Grande mosquée et le nouvel aéroport international ainsi que d’autres grands chantiers où il y a eu «effectivement» une application «rigoureuse» des mesures de sécurité et de prévention avec la mise à contribution des services de la protection civile.

Les débats ont été, lors de ce (2SPRO), particulièrement axés sur le rôle «important» de la protection civile dans le contrôle et le suivi des structures (administrations, centres commerciaux...). Prenant la parole à cette occasion, le commandant Kamel Benmahieddine, chef de service de prévention à la wilaya de Médéa, a déclaré à l’APS que la protection civile est un partenaire «essentiel» pour le développement et s’attelle à l’examen des dossiers de projets futurs (établissements, logements...) pour définir les risques éventuels.



La Protection civile, un acteur essentiel



«Nous sommes membre dans les différentes commissions de la commune, la daïra ou la wilaya, et on veille à l’application des lois par les sociétés ayant présenté une demande officielle pour le permis de construire», a-t-il affirmé.

Il faut dire que le Salon a vu la participation de 50 exposants qui ont présenté leurs produits et systèmes devant contribuer à la réduction des accidents dus au «non-respect» des normes de sécurité dans les différents projets administratifs, industriels et d’habitation.

Les exposants ont présenté une panoplie d’équipements, d’outils et de dispositifs ainsi que des vêtements professionnels de prévention qui «garantissent» la sécurité des professionnels dans leur lieu de travail et la protection des biens et de l’environnement.

Sarah A. Benali Cherif