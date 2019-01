Santé mentale de l’enfant : Une priorité

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a présidé, hier à l’hôtel Lamaraz d’Alger, l’installation du comité thématique sur la santé mentale, placé sous la supervision de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfant.

Composé d’une vingtaine d’experts issus de diverses spécialités, il a pour but d’identifier les insuffisances en la matière et de proposer des recommandations. Ce comité sera dirigé par le professeur Abdelmadjid Tabti, chef du service pédopsychiatrique de l’EHS, l’établissement hospitalier spécialisé, de Cheraga (Alger)

S’exprimant à cette occasion, le Pr. Mokhtar Hasbellaoui a rappelé que le Président de la République a fait de la protection de l’enfance une «priorité» nationale par excellence. «A cet égard la loi sur la protection de l’enfance, promulguée en juillet 2015, en est une preuve concrète», a-t-il fait savoir avant d’appeler de ce fait à «définir» une stratégie intersectorielle «commune» pour «assurer» le bien-être mental de nos enfants. Le ministre a insisté, d’autre part, sur le fait que ce comité de pilotage, nouvellement installé, organisera plusieurs conférences au niveau de l’ensemble du territoire national et citera, à ce propos, qu’en application des mêmes orientations, son département a tracé un programme global ayant pour but la «promotion» de la santé mentale des enfants qui s’est concrétisée par la mise en place, en 2017, du plan national de la promotion de la santé mentale (2017-2020) et par l’installation, en juillet 2016, d’un comité multisectoriel. Le premier responsable du secteur de la santé a, dans ce même sillage, annoncé l’ouverture de plusieurs centres intermédiaires et spécialisés dans la santé mentale des enfants et d’autres services au niveau des hôpitaux psychiatrique et appelé à la fin de son allocution à la contribution de tous les acteurs concernés (associations, psychologues, enseignants, sociologues…) pour prendre en charge ce problème de santé publique, révélant dans la foulée le «renforcement» de la formation du personnel spécialisé dans la santé mentale de la frange juvénile. De son côté, la présidente de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance a indiqué que ce comité sera chargé de la réalisation d’une étude de terrain portant sur plusieurs thématiques ayant trait à la protection de l’enfance et affirmé qu’il sera chargé de faire connaître les missions et les champs d’interventions de cette structure. Mme Meriem Cherfi a annoncé au passage, la création «progressive», à partir de 2019, d’autres comités thématiques qui seront sous la supervision de son organe. «Ils auront également pour missions d’effectuer des enquêtes de terrain dans les différentes wilayas pour récolter des informations sur la situation de l’enfance en Algérie et de soumettre des propositions qui seront intégrés dans le rapport annuel qui sera présenté au Chef de l’Etat», a-t-elle expliqué.

Sami Kaïdi