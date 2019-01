Transport ferroviaire : Impact économique indéniable

Le ministre des Transports et des Travaux publics, Abdelghani Zaâlane, a insisté, hier à Saïda, sur l’impact économique de la nouvelle ligne ferroviaire traversant cette wilaya. Lors de sa visite d’inspection dans la wilaya de Saïda, le ministre a souligné que cette ligne ferroviaire revêt un rôle important dans le transport de marchandises des ports d’Oran, de Ghazaouet (Tlemcen) et de Mostaganem vers les wilayas du Sud. «Cette ligne contribuera à alléger la tension sur le transport des marchandises à travers les routes qui relient Saïda aux wilayas du Sud, dont Béchar et Tindouf», a-t-il déclaré, affirmant que l’État fournit de grands efforts pour relier les lignes ferroviaires aux zones industrielles et d’activités. En inspectant le projet de réalisation de la ligne ferroviaire reliant les villes de Saïda et Tiaret sur une distance de 153 kilomètres, le ministre a annoncé la réception mardi du premier tronçon de cette ligne de 46 km reliant la ville de Saida à Houadir (commune de Maamoura) et du second tronçon de 107 km jusqu’à la ville de Tiaret en juin prochain.

Dans ce cadre, le ministre a insisté sur la livraison par l’entreprise chargée des travaux de ce tronçon dans les délais impartis, ainsi que sur l’élaboration d’une étude pour la réalisation d’une gare à Houadir relevant de la commune de Maamoura (Saida). Par ailleurs, il s’est enquis du projet de réalisation d’un pont traversant l’oued à haï Daoudi Moussa où il a souligné que le secteur des Travaux publics à Saïda a bénéficié d’un important programme de renforcement et de réhabilitation du réseau routier et de réalisation de 40 ouvrages d’art dans la wilaya, doté d’une enveloppe de 37 milliards DA. En outre, Abdelghani Zaâlane a reçu des explications par les cadres de ce projet d’aménagement de l’oued Ouakrif, au chef-lieu de wilaya, qui enregistre la réalisation d’une double trémie et un parking automobile d’une capacité de 1.864 véhicules outre un centre commercial, des locaux et des aires jeux pour enfants.

Le ministre a insisté pour que ce projet, concrétisé par l’Entreprise nationale des grands ouvrages d’art ENGOA (publique), contribue à atténuer de la tension sur la circulation routière dans la ville de Saïda et à créer une dynamique économique. M. Zaâlane a également instruit le président d’APC de Saïda à lancer l’élaboration d’un cahier de charges de location du parking automobile pour réaliser des rentrées pour la commune.

Dans les communes d’Aïn Lahdjar et de Sidi Ahmed, le ministre a donné le coup d’envoi des travaux d’aménagement de deux routes nationales (RN 104 et 94) sur 28 et 61 km respectivement et du chemin de wilaya (CW 13) sur 18 km. Il a inspecté aussi les travaux de rénovation de la RN 92 en béton armé sur une distance de 15,5 km dans le cadre du programme de la maintenance et de la réhabilitation des routes nationales.