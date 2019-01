Tassili Airlines : Nouvelle fréquence ALGER-BECHAR le 6 février

Tassili Airlines la compagnie aérienne nationale, annonce le renforcement de son réseau de transport régulier domestique, par la mise en place d’une troisième fréquence sur la ligne Alger -Bechar-Alger et ce, à compter du 6 février.

Cette liaison supplémentaire programmée tous les mercredis, viendra renforcer les rotations déjà opérées chaque dimanche et vendredi.

Les voyageurs souhaitant emprunter les vols de TAL, pourront réserver leurs billets via l’interface web www.tassiliairlines.dz et effectuer leurs achats par cartes de paiement en ligne CIB et EDAHABIA, ou en se rapprochant des points de vente.