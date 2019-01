Réseau électrique : Un taux de raccordement de 98%

Pas moins de 7 entreprises de travaux et de services de réalisation des infrastructures énergétiques sont désormais intégrées dans la Mutuelle générale des travailleurs des industries électriques et gazières, pour améliorer les prestations sociales destinées aux travailleurs. Et 6.000 retraités de la Sonelgaz bénéficieront de la retraite complémentaire, dont deux mois sont versés en avance.

C’est du moins ce qui ressort de la déclaration d’Achour Telli, premier responsable de la Muteg, qui a tenu, hier à Alger, son assemblée générale ordinaire, couronnée par la signature de 6 conventions, avec notamment la Cnas et l’hôpital Mustapha. Sonelgaz s’est engagée à financer un complément d’un taux de 1,5% de l’assiette mensuelle globale soumise à la sécurité sociale, pour assurer les besoins du Fonds de la retraite complémentaire des travailleurs du groupe. à ces acquis arrachés après neuf mois de négociations, la Muteg compte aller au bout de son action. Il est entre autres question, précise M. Telli, de porter à la hausse les salaires des travailleurs, revoir la Commission d’hygiène et de sécurité et régulariser l’ensemble des cadres. Présent à cette rencontre, le ministre de l’Énergie a mis l’accent sur l’importance de solidarité au profit des travailleurs. Égrenant les efforts de l’État en matière de raccordement en énergie, Mustapha Guitouni indique que 98% des Algériens sont raccordés à l’électricité, et la distribution du gaz naturel passe de 30 à 62% entre 2000 et aujourd’hui. Soulignant l’importance de l’énergie dans le développement socio-économique, le ministre indique que les efforts seront poursuivis. Et appelle les citoyens à ne pas gaspiller ces ressources, relevant, à ce sujet, la nécessité de poursuivre la sensibilisation à grande échelle. De son côté, le ministre du Travail indique, de prime abord, qu’à travers la réforme de la sécurité sociale, son département a modifié la nature des mutuelles sociales et les mécanismes de leur gestion, avec à la clé l’élargissement de leur champ d’intervention. Enchaînant, il a mis l’accent sur l’importance des acquis arrachés par la Muteg à ses adhérents, saluant au passage les efforts consentis par l’Ugta pour faire prévaloir en toutes circonstances le dialogue et la concertation.



Intempéries : Sonelgaz passe à l’anticipation des interventions



Dans le même registre, le patron de la Centrale syndicale a appelé les mutuelles à ne pas s’agripper sur les prestations classiques, et à faire preuve d’innovation. L’objectif final étant, soutient Sidi Saïd, de construire la solidarité dans un climat de paix et de stabilité. En marge de cette rencontre, le premier responsable de Sonelgaz, M. Arkab, a indiqué, outre l’intégration des entreprises au sein de la Muteg et la retraite complémentaire, que 300 élus syndicaux et délégués du personnel relevant de Sonelgaz seront formés dans le domaine du management. Les objectifs opérationnels de ce programme consistent, entre autres, à s’approprier les concepts et fondements principaux de la communication interpersonnelle, et maîtriser le dispositif juridique régissant les relations de travail individuelles et collectives. «L’objectif est aussi de faire converger tous les travailleurs du groupe dans cette efficacité recherchée : réduction des charges, augmentation du profit, réalisation efficace du programme de développement. Nous avons besoin de faire adhérer tout le monde», a-t-il fait savoir. Passant en revue les efforts de Sonelgaz, le même responsable rebondit sur les fortes intempéries qu’ont connues récemment certaines régions du pays, affirmant qu’en dépit de certains obstacles, dont la neige et le vent puissant, les équipes sur place ont rétabli la situation dans un court délai. Dans cette optique, M. Arkab fait également savoir que la société qu’il dirige a développé la compétence dans les interventions. En étroite collaboration avec l’Office national de météorologie, Sonelgaz, annonce-t-il, passe à une autre étape et fera dans l’anticipation des interventions. «Dans toutes les localités, nos équipes sont présentes en H24 pour parer à toute éventualité», dit-il.

L’Assemblée générale ordinaire de la Muteg a été également marquée par l’engagement de l’UGTA à prendre en charge tous les prochains déplacements de la jeune internationale Chaïma Nihal Guemmar. Sous un tonnerre d’applaudissements, Sidi Saïd assure qu’il assistera de la meilleure des manières cette étoile montante, pour qu’elle continue à hisser très haut le drapeau algérien. De son côté, la Sonelgaz, elle, s’est engagée à assurer le sponsoring de la jeune fille. Cette sportive, catégorie cadet en escrime, dont le père est un retraité de la Sonelgaz, a, faut-il le rappeler, cumulé des prestations de haut niveau et raflé la première place par équipe aux jeux Africains et une 3e place individuelle en 2018.

Fouad Irnatene