Perspectives économiques en Afrique 2019 : Faire face aux défis structurels

Les performances économiques générales du continent continuent de se redresser et la croissance du PIB devrait même atteindre 4,0 % en 2019 puis 4,1 % en 2020. Selon le rapport Perspectives économiques en Afrique 2019, lancé le 17 janvier par la Banque africaine de développement, «pour que les résultats macroéconomiques et la situation de l’emploi s’améliorent, il faut que l’industrie se mue en moteur de croissance».

L’édition de cette année, qui insiste sur l’intégration régionale comme vecteur de prospérité, souligne l’importance de la coopération commerciale interafricaine, qui pourrait faire gagner à l’Afrique 4,5 % de son PIB, soit 134 milliards de dollars/an, a affirmé, à ce propos, le président de la BAD, Akinwumi Adesina. Proposant une analyse des progrès en termes de biens publics régionaux, notamment en matière d’harmonisation des cadres de gouvernance financière, d’ouverture du secteur aérien régional à la concurrence, et de facilitation de la libre circulation des personnes, des biens et des services à travers des frontières ouvertes, l’édition 2019 du rapport est scindée en trois chapitres, à savoir, «les performances et les perspectives macroéconomiques de l’Afrique, l’emploi, la croissance et le dynamisme des entreprises, et les mesures d’intégration en faveur de la prospérité économique de l’Afrique».

Les données indiquent qu’après une croissance du PIB réel plutôt modéré de seulement 2,1 %, réalisée en 2016, l’économie de l’Afrique s’est redressée à 3,6 % en 2017 et à 3,5 % en 2018.

La croissance devrait suivre cette cadence pour s’accélérer à 4 % en 2019 et 4,1 % en 2020, «plus soutenue que dans les autres économies émergentes et en développement dans leur ensemble, mais plus faible qu’en Chine et en Inde».

Les perspectives de la BAD indiquent qu’en 2019, «40 % des pays africains devraient enregistrer une croissance d’au moins 5 %» et que, «L’enjeu consiste à atteindre le chemin d’une croissance supérieure, qui soit inclusive et favorable à l’emploi». Au chapitre de l’«Emploi, croissance et dynamisme des entreprises», le rapport prévoit que la population africaine en âge de travailler devrait passer de 705 millions de personnes en 2018 à près d’un milliard d’ici 2030.

«Avec l’arrivée de plusieurs millions de jeunes sur le marché du travail, la pression pour fournir des emplois décents va s’intensifier». Le rythme actuel de la croissance de la main-d’œuvre imposera aux décideurs africains la création, chaque année, d’environ 12 millions de nouveaux emplois pour contenir l’avancée du chômage.

Par conséquent, «une croissance économique forte et durable est indispensable à la création d’emplois, même si cela n’est pas suffisant». Pour le cas de notre pays, les perspectives indiquent qu’«en dépit des efforts déployés pour diversifier l’économie, l’Algérie dépend toujours des ressources extérieures provenant des exportations de pétrole et de gaz».

Le rapport note, en matière de performances macroéconomiques, que «la croissance du PIB réel a atteint 2,5 % en 2018, contre 1,4 % en 2017. Les prévisions de croissance du PIB réel tablent sur un taux de 2,7 % en 2019 et de 1,9 % en 2020».

«Une diminution due en partie à une politique budgétaire plus restrictive, les dépenses publiques appelées à diminuer dès 2019, afin de réduire le déficit budgétaire qui, de 5,3 % du PIB en 2018, devrait passer à 5,0 % en 2019 et à 4,7 % en 2020», souligne l’analyse de la BAD.

D. Akila