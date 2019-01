Financement non conventionnel : Les réserves de changes, un élément de stabilisation

L’hôtel Sofitel d’Alger a abrité, hier, les matinales du Cercle d’Action et de Réflexion autour de l’Entreprise (CARE). Cette rencontre, organisée avec le soutien de la Délégation de l’Union européenne en Algérie, est placée sous le thème : «La qualité des institutions, vecteur de diversification de l’économie algérienne». Les animateurs de cette rencontre-débat, Zoubir Benhamouche, économiste auprès de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique du Nord, et Mouloud Hedir, consultant expert des politiques commerciales, ont essayé, à cette occasion, d’apporter des réponses à plusieurs questions dont celles liées à l’impact du financement non conventionnel et la qualité des institutions sur l’économie nationale. M. Hedir a insisté à cet effet sur la nécessité d’un suivi permanent de la situation financière, surtout depuis le lancement du financement non conventionnel. A ce propos, il a relevé que «les réserves de changes ont constitué un important élément dans la stabilisation de notre situation financière actuelle». Mettant à profit cette occasion, l’expert a averti les pouvoirs publics sur la nécessité de rationaliser davantage les dépenses, car, a-t-il dit, «si on continue sur le rythme actuel des dépenses, d’ici une année ou deux l’Algérie va, sans nul doute, demander des crédits auprès du Fonds monétaire international (FMI)». Regrettant le fait que notre économie dépende essentiellement des importations, creusant ainsi le déficit de la balance des paiements, il déclare : «Cette hémorragie financière doit être arrêtée dans les plus brefs délais.» Et d’enchaîner : «Malgré l’augmentation sensible du prix moyen du baril (+32%) en 2018, le financement monétaire du Trésor public s’est élevé à 5.192 Mds de DA à fin 2018 (65% des dépenses totales du budget 2018)». La couverture du déficit du Trésor, a-t-il dit, «représente 28% seulement du financement monétaire. Nombreuses sont les dépenses publiques non inscrites au Budget : subvention implicite énergie, assainissements dettes EPE etc.». De son côté, M. Benhamouche a indiqué que «l’Algérie dispose d’un fort potentiel de croissance de la productivité, et ce «sans dépenser un dollar», ce qui pourrait se réaliser en agissant sur la qualité des institutions.

«Ces derniers sont, a-t-il précisé, la source des distorsions qui dévient l’économie d’une allocation efficiente de ses ressources». Quant aux distorsions induites par les institutions, il a souligné que «l’action inadéquate de l'Etat peut avoir trois sources : premièrement les instruments utilisés, par nature, peuvent générer des distorsions. A titre d’exemple, la fiscalité crée généralement des distorsions et les subventions accordées à certaines entreprises portent atteinte à l'égalité des conditions de concurrence. Deuxièmement au niveau de la mise en œuvre des politiques. A titre d’exemple, les fonctionnaires utilisent leur pouvoir discrétionnaire pour faire de la discrimination entre les entreprises et favoriser certaines par rapport à d'autres. S’agissant de la troisième, celle-ci concerne l'élaboration des politiques. A titre d’exemple, les entreprises ayant un pouvoir politique influencent la réglementation en leur faveur.

M. A. Z.