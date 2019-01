Bomare Company primée par le London Stock Exchange Group : « Modèle de succès sur le marché africain »

«Le succès ne rencontre pas les timides.» Voilà un vieux proverbe qui s’applique à Bomare Company. Très offensif, comme en témoignent chiffres et statistiques réalisés au fil des années, l’opérateur algérien a eu droit à une distinction du London Stock Exchange Group (LSEG), en tant que «modèle de succès sur le marché africain», à l’occasion de la publication de la deuxième édition de son rapport.

L’entreprise, plus connue commercialement sous la marque Stream System, a été distinguée parmi les 360 entreprises les plus dynamiques et entreprenantes d’Afrique, à travers un classement basé sur des critères de sélection, tels que le taux de croissance, la capacité à créer des emplois et la visibilité sur les marchés mondiaux. «Une grande fierté», «un réel honneur pour l’Algérie», commentait Ali Boumediene, P-DG, ajoutant que le sacre ne fera qu’accroître la détermination de Bomare Company à «catalyser l’investissement pour une croissance transformatrice en Afrique». Ne voulant pas s’arrêter en si bon chemin, il annonce la détermination de l’entreprise qu’il dirige «à développer ses activités au niveau international», évoquant son projet «de doubler la taille de son usine pour atteindre 30. 000 m² dans les années à venir pour un coût d’environ 50 millions de dollars, ce qui permettra une forte augmentation de la production». L’objectif fixé pour 2021 est de produire 1,5 million de téléviseurs au lieu de 300.000 aujourd’hui et 3 millions de Smartphones au lieu de 700.000. Et, précisait M. Boumediene, «60% de tous ces produits seront exportés vers l’Europe et des pays d’Afrique, tandis que le taux d’intégration passera à 75% pour les téléviseurs et à 54% pour les Smartphones». Dans un tout récent entretien accordé à un quotidien francophone, M. Boumediene relevait que «toute la stratégie d’export de l’entreprise, dont le résultat demeure encore modeste comparé à notre potentiel, s’est construite en direction du marché européen où nous avons pu développer des liens d’affaires avec des partenaires avec lesquels nous travaillons depuis longtemps maintenant». Et d’ajouter : «Stratégiquement aussi, nous allons mobiliser tous nos moyens pour chercher à renforcer nos positions sur ce marché européen et aller vers d’autres pays que ceux avec lesquels nous continuons de travailler…» Quant à la priorité donnée à l’Europe, le premier responsable de Bomare Company rappelle la signature par l’Algérie de l’accord d’association avec l’Union européenne. Une disposition indique qu’un produit intégré localement à hauteur de 40% et davantage peut être exporté vers les pays de l’UE. «Cela nous a beaucoup incités à tenter l’aventure et j’estime qu’elle a été une réussite», poursuit-il. Qu’en est-il de l’Afrique ? «Quoi qu’il en soit, répondait M. Boumediene, la destination africaine n’est pas une priorité pour l’instant. Il y a des paramètres qu’il s’agit de maîtriser, quand ils le seront on ira vers ces marchés». Par ailleurs, il convient de préciser, en termes de chiffres, que Bomare company détient 9% de parts de marché en Algérie. La part de l’export est de 5 à 10%. L’entreprise compte atteindre les 20% en 2019 et 50% en 2021. S’y ajoute un chiffre d’affaires tutoyant les 10 milliards de dinars en 2018 et un investissement de 50 millions de dollars consenti pour renforcer les capacités de production.

Fouad Irnatene