Grand angle : Tutorat

Au Venezuela, la situation ne s’arrange pas. Loin s’en faut. Depuis une semaine jour pour jour, le pays est plongé dans la plus grave crise politique de son histoire. Le départ de son président est de plus en plus demandé, non pas par l’armée et la majorité du peuple vénézuélien, mais par une opposition menée par Juan Guaido, le président autoproclamé. Fort du soutien des USA et d’autres pays proches de Washington, il se fait de plus en plus exigeant. Le président américain est du reste accusé d’être derrière cette tentative de coup d’État menée par le président de l’Assemblée. Le soutien apporté à Juan Guaido en dit long sur la détermination du locataire de la Maison-blanche à se débarrasser de Nicholas Maduro et du régime chaviste, soutenu par la Russie, la Chine, la Corée du Nord, la Turquie ou encore Cuba. Les sanctions sur le pétrole, annoncées lundi, visent ainsi à affaiblir encore davantage le président élu qui refuse de céder le pouvoir. Dans ce contexte, la manifestation prévue aujourd’hui par l’opposition risque d’être un test décisif dans le bras de fer qui oppose les deux hommes. Car tout dépendra de la position de l’armée. En effet, si cette dernière apporte, pour le moment, son soutien au Président élu, rien cependant ne dit qu’elle ne risque pas de changer de position, et ce d’autant que les appels à la désertion se font de plus en plus pressants, resserrant davantage l’étau sur Maduro. «Le sang qui peut couler au Venezuela sera sur vos mains, Donald Trump», a-t-il lancé lundi soir. La crainte de voir la situation vénézuélienne se muer en une nouvelle crise dans la région aux conséquences humanitaires dramatiques est bien présente. Sera-t-elle cependant assez forte pour empêcher les parties de franchir la ligne et pousser au pourrissement ? Ce risque n’est pas à exclure. C’est du reste ce qui pourrait expliquer l’offre de service faite par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a affirmé, lundi à la Communauté des Caraïbes (Caricom), sa disponibilité à exécuter une mission «de bons offices, pour faciliter le dialogue et des négociations entre les parties» au Venezuela, et «aider à résoudre le conflit entre Nicolas Maduro et le président autoproclamé, Juan Guaido», précise ce communiqué. Le patron de l’ONU sait qu’il faut agir avant qu’il ne soit trop tard, et que ceux qui veulent s’imposer comme tuteurs du peuple vénézuélien écartent toute possibilité d’un règlement pacifique de ce conflit.

Nadia K.