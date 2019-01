LFP : Mourad Boussafeur, nouveau SG

L'avocat Mourad Boussafeur a été nommé nouveau secrétaire général de la Ligue de football professionnel (LFP), a annoncé l'instance chargée de la gestion de la compétition. Agé de 40 ans, Boussafeur a exercé le métier d’avocat spécialisé dans les affaires sportives avant de joindre le Tribunal Sportif Arbitral en 2013 et ce jusqu’à cette nouvelle nomination, précise la LFP sur son site officiel. Le nouveau SG de la LFP a été présenté officiellement lors d'une réunion regroupant la Ligue de football professionnel et les clubs des Ligues une et deux qui s’est tenue lundi au Centre National technique de Sidi Moussa (Alger). Elle a été présidée par Abdelkrim Medaouar, président de la LFP, en présence de 22 clubs (14 de Ligue 2 et 8 de Ligue1) et deux membres du bureau fédéral en l’occurrence Abdellah Gueddah et Larbi Oumamar. Selon la même source, les dirigeants des clubs ont accueilli avec «satisfaction» la désignation de Boussafeur à ce poste. Certains d’entre eux, qui ont eu l’occasion de collaborer avec lui, ont affirmé que la LFP s’est renforcée d’une compétence avérée.