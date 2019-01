ESS - ASAM, aujourd’hui à 16h : Match important pour les deux équipes

L’Entente de Sétif et l’AS Aïn M’lila se donneront la réplique, ,cet après-midi au stade du 8-Mai 1945, pour le compte de la mise à jour de la 18e journée du championnat de la Ligue 1-Mobilis. Un match très important pour les deux formations.

D’un côté, l’équipe locale, actuellement 8e au classement, qui tient absolument à revenir au premier plan pour tenter de prendre une place sur le podium au moins. L’objectif est de prendre une place qualificative à une compétition africaine ou arabe, la saison prochaine.

Les Sétifiens, qui n’ont pas encore dit leur dernier mot en championnat, savent pertinemment qu’il leur sera très difficile d’aller déloger l’USMA et la JSK des deux premières places, sachant qu’un écart important de points les en séparent. Toutefois, ils veulent se refaire une santé et continuer sur la dynamique enclenchée après la belle victoire face à l’USMA, leader du championnat. Les poulains de Noureddine Zekri espèrent faire le plein lors des rencontres de mise jour face à l’ASAM et au MCA pour tenter de grimper à la 4e ou 3e place. Pour son adversaire du jour, l’ASAM qui lutte pour le maintien, il s’agira surtout d’éviter coûte que coûte la défaite. Logés à la 11e place, les gars à Salim Menad, qui ont accroché la JSK à Tizi Ouzou même lors de la 19e journée, espèrent récidiver au moins le même coup face à l’ESS. La bataille s’annonce rude sur le terrain entre les deux équipes qui ne se feront aucun cadeau.

M.-A. A.