EPTV : « Nos engagements financiers ont toujours été honorés »

L’Établissement public de télévision (EPTV) a toujours honoré ses engagements financiers, «malgré une défaillance dramatique en matière de protection de ses droits», indique un communiqué de l’EPTV, au sujet des droits de retransmission des rencontres du championnat national de football. «En dépit d’une conjoncture difficile, les engagements financiers de l’EPTV ont toujours été honorés, malgré une défaillance dramatique en matière de protection de ses droits par le piratage systématique de certains éditeurs de service de télévision, ainsi qu’à l’intérieur des enceintes de compétition», lit-on dans le communiqué de l’EPTV. Cette réaction fait suite à la sortie du président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, qui a déclaré, lundi, lors d’une réunion avec les présidents des clubs de Ligues 1 et 2, que «l’EPTV n’a jusqu’à présent pas renouvelé son contrat, qui a expiré le 31 juillet 2018, et n’a pas encore honoré les 3e et 4e tranches de la convention précédente». Les clubs ont alors demandé à la LFP d’organiser une journée de championnat sans matches télévisés, pour exprimer leur mécontentement, avant de passer au boycott «pur et simple de l’EPTV, jusqu’à apurement de la situation». «La violation flagrante des termes du contrat liant les deux partenaires autoriserait (l’EPTV) à ne pas payer», dénonçant, par ailleurs, la «programmation anarchique et hasardeuse de la compétition qui a provoqué un impact financier négatif important, dont l’évaluation précise sera portée à la connaissance de la LFP». La télévision publique a fustigé également «le nombre sans cesse croissant de matches à huis clos (qui) pénalise le téléspectateur, encore une fois privé d’une compétition dont l’objectif est d’apporter du spectacle et de la convivialité». «Compte tenu de ce qui précède et du nouveau paysage audiovisuel caractérisé par l’apparition de nouveaux acteurs, l’EPTV invite la LFP à lancer un appel à candidatures pour l’attribution des droits de retransmission en toute équité», a conclu le texte.