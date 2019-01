Droits de retransmission M. Medouar, président de la LFP : « l’ENTV n’a pas encore honoré les 3e et 4e tranches »

L'Entreprise nationale de télévision (ENTV) n'a jusqu'à présent pas renouvelé son contrat qui a expiré le 31 juillet 2018 et elle n’a pas encore honoré les 3e et 4e tranches de la convention précédente, a annoncé lundi le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar. «Notre appel à la direction de l'ENTV n'a pas été entendu. J'ai tenu au début de mon élection à la tête de la Ligue de football professionnel une réunion de quatre heures avec certains responsables de cet organisme au cours de laquelle, j'ai étalé toutes nos préoccupations. Seulement depuis cette date, aucune réponse ne nous est parvenue», a déclaré Medouar lors d'une réunion avec les clubs de Ligues 1 et 2, tenue au Centre National technique de Sidi-Moussa (Alger). A cet effet, pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de la télévision algérienne, les clubs ont demandé à la LFP d'organiser une journée sans matches télévisés avant de passer au boycott pur et simple de l'ENTV, jusqu’à apurement de la situation, selon le site officiel de la LFP. «Nous savons que les clubs souffrent financièrement, pour certains d'entre eux pour ne pas dire la majorité. Les entrées de la télévision constituent une véritable bouffée d'oxygène», a précisé le président de la LFP, cité par la même source. Pour rappel, cette réunion mensuelle a été décidée lors de la dernière rencontre entre la Fédération algérienne de football (FAF) et les clubs de Ligues 1e et 2.