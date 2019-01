JM-2021 - Préparatifs : Lancement des travaux d’aménagement extérieur de la 2e tranche

Les travaux d’aménagement extérieur de la deuxième tranche du grand complexe olympique Belgaïd, devant abriter l’essentiel des compétitions des jeux Méditerranéens 2021, ont été lancés avant-hier.

Selon le wali d’Oran, M. Mouloud Chérifi, les travaux du projet avancent à bon rythme. «Des moyens techniques et humains importants sont mobilisés afin que les structures soient livrées dans les délais fixés», a-t-il indiqué. Il a ajouté, à ce propos, que la réception du complexe se fera en deux étapes. La première concerne le stade olympique de 40.000 places avec le terrain d’athlétisme et celui de réplique dont la réception est prévue en avril prochain, à en croire les engagements de l’entreprise qui assure les travaux de réalisation, assure M. Chérifi. La deuxième étape comprend le terrain omnisports et la piscine couverte et elle est prévue en 2020, dit-il. Quant aux travaux du village olympique, ils devraient être livrés à la fin de l’année 2019. Cela se fait en parallèle avec les travaux en cours d’aménagement et de mise à niveau des anciennes structures sportives existantes, ajoute le même responsable. Parmi les infrastructures concernées par les opérations de réhabilitation et de mise à niveau, la piscine olympique du jardin communal, le club de tennis de St-Hubert, le centre équestre Antar-Ibn Chadad d'Es-Sénia et le champ de tir de Bir El Djir.

Pour les autres infrastructures en cours de réalisation, deux salles ont été réceptionnées cette année. L’une est sise dans le quartier El Akid Lotfi d’une capacité de 500 places, l’autre à Sidi El Bachir et dispose de 1.000 places. Ces deux salles sont destinées à accueillir de nombreuses compétitions, entre autres, l’escrime et le tennis de table. Le taux d’avancement des cinq salles omnisports restantes est à plus de 90% et elles devront être opérationnelles prochainement. Par ailleurs et s’agissant du projet de réfection et de remise à niveau du grand palais des sport de M’dina El Djdida, le chantier devra être lancé une fois que l’enveloppe financière destinée à cette opération, estimée à 400 millions Da, sera débloquée. Toujours dans le volet des préparatifs des jeux Méditerranéens dont la grande partie des infrastructures qui vont les accueillir est située à Bir El-Djir, la commune a bénéficié récemment d’une subvention de 20 milliards de centimes accordée par la wilaya, dédiée aux travaux d’embellissement de la commune, en particulier les grands boulevards et artères qui vont connaître de profonds travaux d’aménagement. À cette enveloppe, s’ajoutera une somme de 10 milliards de centimes prélevée du budget communal, a-t-on appris. Ainsi, les travaux des grands aménagements urbains de Haï Bendaoud (RN 11) ont été lancés il y a quelques semaines, a-t-on appris de M. Benzehira Nourredine, vice-président de son assemblée populaire. Cet important projet a bénéficié d’une enveloppe financière de 20 milliards de cts dégagée par le FCCL (Fonds commun des collectivités locales), relevant du ministère de l’intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, et comprend quatre lots, à savoir une voie de piste cyclable, assainissement et voirie, aménagement de l’esplanade et éclairage extérieur en LED conformément aux instructions du Premier ministre, précise notre interlocuteur. Le dernier lot comprend l’aménagement d’un terrain de basket-ball et rénovation des deux autres terrains de football existants. Les entreprises ayant remporté le marché suite à l’avis d’appel d’offres national ont été installées. Par ailleurs, il convient de rappeler que la wilaya d’Oran a bénéficié d’une enveloppe financière de 370 milliards de cts, dégagée pour la réalisation des travaux d’aménagement extérieur au niveau des grands projets de cités d’habitation lancés et pour lesquels l’Etat a adopté une nouvelle stratégie.

Amel Saher