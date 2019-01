Le président du Conseil constitutionnel enterré hier au cimetière de Ben Aknoun : Un homme d’état modèle s’en va

Rappelé à Dieu, hier à 1h30, à l’âge de 76 ans, le président du Conseil constitutionnel Mourad Medelci a été inhumé, en début d’après-midi, après la prière du Dohr, au cimetière de Ben Aknoun. Une foule nombreuse composée d’officiels, d’anciens hauts responsables de l’État et de nombreux citoyens a accompagné le défunt à sa dernière demeure. On pouvait reconnaître, parmi les présents, le président du Conseil de la nation Abdelkader Bensalah, le président de l’APN Mouad Bouchareb, des hauts cadres de la présidence de la République, notamment les conseillers de cette institution, Saïd Bouteflika et Tayeb Belaïz, le Premier ministre Ahmed Ouyahia et plusieurs membres du gouvernement, dont l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal, des chefs de partis politiques, y compris ceux de l’opposition, des personnalités nationales, ainsi que des représentants des organisations syndicales et patronales, tels que le SG de l’UGTA Abdelmadjid Sidi Saïd et le président du FCE Ali Haddad, ainsi que des représentants du corps diplomatique. Ces personnalités approchées par les médias, nombreux à couvrir l’événement, ont été unanimes à mettre en relief les hautes valeurs du défunt que d’aucuns ont qualifié d’homme d’État modèle et de personnalité emblématique. Les uns ont insisté sur son engagement exemplaire au service de son pays, son patriotisme et sa loyauté, sa sagesse et la lucidité dont il a fait preuve tout au long de sa carrière, d’autres ont rappelé ses qualités humaines, sa noblesse d’esprit et sa modestie qui forçaient le respect et l’admiration.

Des hauts cadres de l’État saluent le dévouement du défunt



De nombreux messages de condoléances ont été adressés par ailleurs à la famille de Mourad Medelci, parmi lesquels celui du président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, qui a souligné que les valeurs et les qualités du défunt «ont rehaussé son long et riche parcours qui lui a valu de compter parmi les hommes qui ont loyalement servi l’Algérie à différents postes de responsabilité ». Pour sa part, le président de l’APN, Mouad Bouchareb, a mis l’accent sur la précieuse contribution du défunt à l’édification de l’Etat dans les différents postes qu’il a occupés. «Le nationalisme qui l'a caractérisé tout au long de son parcours demeurera à jamais présent dans nos esprits, de même que restera inoubliable le souvenir qu'il a laissé à tous ceux qui ont travaillé avec lui», a encore affirmé M. Bouchareb. Le Premier ministre à lui aussi adressé un message de condoléances à la famille du défunt où il a rappelé l’homme dévoué à sa patrie qu’était Medelci dans les nombreux postes qu’il a assumés avec talent et mérite. Dans une déclaration à la presse au terme des funérailles, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, précisera que le défunt se distinguait surtout par sa sagesse. « On a travaillé ensemble des années durant au sein du gouvernement mais aussi lorsqu’il était à la tête du Conseil constitutionnel, nous avions également œuvré sur un dossier auquel il accordait une grande importance, à savoir les mécanismes d’application de l’exception d’inconstitutionnalité prévue dans la nouvelle Constitution révisée en 2016 », a-t-il indiqué, rappelant la dernière apparition officielle du défunt lors de la conférence nationale, en décembre dernier, organisée par le ministère de la Justice autour de ce thème.



M. Kaouane : « Un homme d’une grande noblesse. »



«L’Algérie a perdu un de ses dignes fils qui s’est caractérisé par ses hautes qualités», a affirmé pour sa part le ministre de la Communication, Djamel Kaouane. «Pour nous, M. Medelci constitue un modèle», a-t-il ajouté, rappelant qu’il avait eu le plaisir de le rencontrer lors d’une conférence nationale. « A cette occasion, j’ai pu apprécier ses hautes valeurs et ses qualités. Il m’avait même parlé d’une partie de son enfance émouvante et qui montrait la grande noblesse de l’homme», a encore rappelé M. Kaouane. De son côté, le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Mohamed Aïssa, a affirmé que le défunt «était un exemple d’engagement, un modèle type de l’homme d’Etat». « L’Algérie a perdu une personnalité emblématique difficile à remplacer, toutefois, je crois que ce qu’il a accompli durant sa vie aurait permis l’émergence de cadres qu’il a formés dans tous les secteurs où il a été a la fois ministre et responsable clairvoyant », dira-t-il. Le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, a rappelé les circonstances ayant entouré l’épisode du match Algérie-Egypte pour le compte des éliminatoires de la coupe du monde de football 2010 en Afrique du Sud, période durant laquelle le défunt était ministre des Affaires étrangères. «M. Medelci a pesé de toute sa sagesse dans la gestion de ce dossier», a affirmé M. Mihoubi qui à l’époque occupait le poste de secrétaire d’Etat chargé de la communication.

Karim Aoudia

---------------------------

Il a occupé plusieurs hautes fonctions au sein de l’état

Une carrière au service de la patrie

Né le 30 avril 1943 à Tlemcen, le défunt a occupé plusieurs hautes fonctions au sein de l’Etat, dont celle de président du Conseil constitutionnel depuis 2013. Licencié en sciences économiques de l’Université d’Alger (1966), le défunt avait dirigé plusieurs groupes publics, avant d’être désigné directeur général de la Société nationale des tabacs et allumettes (SNTA) en 1980, puis secrétaire général du ministère du Commerce jusqu’en 1988. Durant la même année, il a été promu ministre du Commerce, un poste qu’il avait quitté en 1989. Il a effectué son retour au sein de l’Etat en tant que ministre délégué au Budget (1991-1992), avant de reprendre son poste de ministre du Commerce (1999-2001), puis ministre des Finances (2001-2002). Par la suite, il avait rejoint la Présidence de la République pour un poste de conseiller (2002-2005). Le défunt a été nommé une nouvelle fois ministre des Finances (2005-2007) et, par la suite, ministre des Affaires étrangères (2007-2013), avant de terminer sa carrière comme président du Conseil constitutionnel (2013-2019). Medelci a, également, été vice-président de la Fondation Emir-Abdelkader (1996), membre fondateur de l’Association pour les relations internationales (1997), président fondateur de l’Association pour la promotion de l’éco-efficacité et de la qualité en entreprise (1998) et membre du Panel des Eminentes personnalités africaines chargées de superviser le Mécanisme d’évaluation par les Pairs (MAEP) entre 2003 et 2005.

--------------------------

MM. Bensalah et Bouchareb : « Un grand homme qui a loyalement servi l’Algérie »

Les présidents du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, et de l’Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb, ont adressé des messages de condoléances à la famille du défunt, affirmant que l’Algérie vient de perdre l’un de ses grands hommes qui l’ont loyalement servi à tous les postes de responsabilité. Dans son message, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, a écrit : «Nous perdons un homme dont les qualités et les valeurs ont rehaussé son long et riche parcours et lui ont valu de compter parmi les grands hommes qui ont loyalement servi l’Algérie à tous les postes de responsabilité», mettant en avant «sa modestie qui forçait le respect et l’admiration». «C’est avec une profonde affliction que nous faisons nos adieux à un ami et un frère qui a voué sa vie au service de la patrie, priant Dieu, Tout-Puissant, de lui accorder Sa Sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu’Il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle et d’assister sa famille et de lui donner courage et sérénité», a ajouté M. Bensalah. De son côté, le président de l’APN a rappelé que feu Mourad Medelci, «partant de son amour sincère pour l’Algérie et de son abnégation à son service», a contribué à l’édification de l’Etat à travers les différents postes qu’il a occupés, rappelant que le défunt, «après avoir participé à la guerre de Libération nationale, a contribué à la bataille de l’édification d’une Algérie forte, développée, stable et prospère». «Le nationalisme qui l’a caractérisé tout au long de son parcours demeurera à jamais présent dans nos esprits, de même que restera inoubliable le souvenir qu’il a laissé à tous ceux qui ont travaillé avec lui», a ajouté M. Bouchareb, avant de présenter à la famille du défunt, en son nom personnel et au nom de l’ensemble des membres de l’APN, ses sincères condoléances et sa profonde compassion.



--------------------------

Le Premier ministre, M. Ouyahia : « Des fonctions assumées avec talent et mérite »

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a adressé un message de condoléances à la famille du président du Conseil constitutionnel, dans lequel il a mis en avant les qualités du défunt «qui s’est dévoué au service de sa patrie» à travers les nombreux postes politiques et ministériels qu’il a assumés avec «talent et mérite». Le Premier ministre a salué le dévouement de feu Mourad Medelci «au service de son pays à travers les nombreux postes politiques et ministériels qu’il a assumés avec talent et mérite avant d’occuper le poste de président du Conseil constitutionnel jusqu’à son décès». S’adressant à la famille du défunt, M. Ouyahia a écrit «en partageant votre peine et votre tristesse, je ne puis face à la volonté d’Allah que vous exprimer mes vives condoléances et vous dire toute ma compassion, implorant le Tout Puissant d’accorder au défunt sa sainte miséricorde et de l’accueillir en son vaste paradis et de vous rétribuer pour sa perte et de vous accorder patience et consolation», a conclu M. Ouyahia dans son message.

--------------------------

Pour prendre acte du décès de son président

Le Conseil constitutionnel devrait se réunir

Le Conseil constitutionnel devrait se réunir sous la présidence de son vice-président, Mohamed Habchi, pour prendre acte du décès de son président, Mourad Medelci, et informer le président de la République, conformément au règlement intérieur de cette institution. En effet, l’article 81 du règlement intérieur du Conseil stipule, qu’«en cas de décès ou de démission du président du Conseil constitutionnel, le Conseil se réunit sous la présidence du vice-président et en prend acte». Le même article énonce également que «le président de la République en est immédiatement informé».

--------------------------

La ministre française de la Justice présente les condoléances du gouvernement de son pays

La ministre de la Justice française, Nicole Belloubet, a présenté à Alger, les condoléances du gouvernement français, suite au décès du président du Conseil constitutionnel, qualifiant ce dernier d’«homme politique important». «J’ai appris avec beaucoup de tristesse et d’émotion le décès du président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci. Je voudrais, ici, témoigner de la tristesse du gouvernement français et présenter mes condoléances aux autorités et peuple algériens, ainsi qu’aux membres du Conseil constitutionnel et sa famille», a-t-elle déclaré à la presse, en marge de sa visite au siège de la Direction générale de la Modernisation de la Justice. Qualifiant le défunt d’«homme politique important pour l’Algérie», elle a rappelé avoir «eu l’honneur de le rencontrer en 2017 lorsqu’il l’avait invitée à participer au colloque sur l’introduction de l’exception d’inconstitutionnalité en Algérie» ainsi que dans d’autres occasions où elle a pu «dialoguer avec lui», a-t-elle ajouté.