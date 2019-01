Prévention routière : des indicateurs positifs

«La Délégation nationale de la sécurité routière sera une plus-value dans le cadre de notre approche collaborative et complémentaire, de sensibilisation et d’information. Son siège sera inauguré dans les prochaines jours.»

C’est ce qu’a déclaré, hier à Alger, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, à l’occasion de l’inauguration de la deuxième édition du Salon international sur la sécurité et la prévention routière (RS EXPO-2019) à la Safex au Pins Maritimes. Accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, Mustapha Lahbiri, ainsi que des responsables des différents corps de sécurité, le ministre a signalé que son département s’active à peaufiner les mécanismes d'introduction du nouveau permis à points et délimiter les prérogatives dévolues à la délégation nationale à la sécurité routière «dont le siège sera inauguré prochainement», après la promulgation de la loi sur la sécurité routière et le décret relative à cette délégation.

M. Bedoui a expliqué que «le travail d’information et de sensibilisation quotidien, a commencé à porter ses fruits». «C’est un indicateur de signe que de constater une baisse de plus de 30%» des accidents meurtriers en 2018 par rapport à l’année dernière, cela illustre, se félicite le ministre affirmant que, «le travail des services de sécurité, va de pair avec les efforts des associations de la société civile et la coordination et l’accompagnement des pouvoirs publics, notamment le secteur de l’Education».

Le ministre s’est félicité de constater que «des centres de recherche universitaires, ont intégré des modules traitant de la prévention et la sécurité routière dans le cursus proposé», ainsi que la réalisation par les étudiants et chercheurs «des études très avancées concernant cette thématique».

Pour le ministre, l’apport de la recherche universitaire est un élément positif qui vient contribuer à l’enrichissement de la démarche complémentaire des différentes institutions et acteurs publics et associatifs, pour la réalisation d’un objectif commun, à savoir, lutter contre l’hécatombe qui sévit sur nos routes. M. Bedoui a mis l’accent sur «l’approche collaborative et complémentaire» impliquant tous les acteurs concernés notamment les constructeurs d’automobiles. «L’action intégrée de ses différents acteurs nous permet de mettre en exergue les résultats accomplis, particulièrement la baisse de 30% des accidents sur nos routes» a-t-il dit.

25.000 permis de conduire biométriques à points



Quelque vingt-cinq mille permis de conduire biométrique à points ont été délivrés à ce jour, a annoncé le ministre en marge du Salon. «Nous sommes à 25.000 permis de conduire électroniques à points qui ont été délivrés. Tous les primo-demandeurs de permis de conduire ont un permis de conduire à points électroniques. Nous avons un programme, un tableau de bord, un échéancier et nous avançons sereinement et calmement (…) comme nous l’avons fait pour la carte d’identité biométrique avec presque 15 millions de cartes distribuées», a indiqué le ministre

Pour rappel, cette opération a été lancée, en novembre 2018, à travers deux wilayas pilotes, à savoir, Alger et Laghouat. Une opération déjà largement positive au vu des chiffres énoncés par le ministre



La sensibilisation ne va pas sans « une application stricte de la loi concernant les infractions au code de la route »



Mais la sensibilisation ne va pas sans «une application stricte de la loi concernant les effractions du code de la route» fait-il savoir en évoquant les accidents liés, notamment au comportement irresponsable et au conduite imprudente et au comportement irresponsables des conducteurs des motocycles impliqués dans plus de 1.485 d’accidents en 2017, faut-il le rappeler. Le Salon international de la sécurité qui se poursuivra jusqu'à mercredi, accueillera cette année plus de 40 exposants sur près de 1.500 m², selon le communiqué des organisateurs. Organisé par le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR), cet événement regroupe des spécialistes nationaux et étrangers intervenant dans le domaine, afin de proposer des solutions visant à réduire le nombre d’accidents sur la route, et vise notamment à «sensibilier les opérateurs et les usagers de la route». Le but étant d’attirer l’attention du citoyen algérien en général et les automobilistes en particulier quant aux dangers de la route, c’est pourquoi plusieurs stands ont été gracieusement dédiés aux associations de la société civile, marquant une forte présence sur le terrain. Il s’agit notamment de, «l’association nationale Est-Ouest de la formation et de la prévention des accidents», l’association nationale de la prévention routière Tariq Essalama, Stop agressivité sur les routes et l’association des cyclistes. Lors de son passage au Forum d’El Moudjahi, le directeur du Centre national de prévention routière Ahmed Naït El-Hocine a déclaré que cet événement sera «un cadre idéal, pour s’informer sur ce qui se fait de performant en matière de sécurité routière par des pays considérés leader en la matière».

«Cette rencontre internationale entre tous les acteurs de ce secteur aura comme objectif de présenter et de promouvoir les produits et services liés à ces activités, de participer à un programme technique de conférences animé par des experts, ainsi que de développer des partenariats de référence avec des opérateurs algériens et internationaux» a-t-il dit.

Parallèlement à la tenue de ce Salon, auquel participent des institutions et organismes publics ainsi que quelques constructeurs automobiles étrangers, les visiteurs peuvent aussi faire le tour du 3e salon international des mines et carrières», et du 6e Salon international des Transports, de la logistique et de la mobilité.

Tahar Kaidi