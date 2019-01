Contrôle de la navigation aérienne : Généralisation de surveillance par radar à l'horizon 2020

Le Centre régional de contrôle aérien, en cours de réalisation dans la wilaya de Tamanrasset, sera réceptionné en février prochain et graduellement doté d'un système de surveillance sophistiqué à même de permettre la généralisation du contrôle aérien par radar à l'horizon de 2020, a fait savoir, hier à Alger, le directeur général de l'Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA), Youcef Safir. Lors de son audition par la Commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre de l'examen du projet de loi modifiant et complétant la loi n° 98-06 du 27 juin 1998 définissant les règles générales relatives à l'aviation civile, M. Safir a fait savoir qu' «un accord avait été conclu avec une entreprise espagnole pour doter le centre, deuxième du genre au niveau national, d'un système de surveillance plus sophistiqué avec un marché de 50 millions d'euros». Le centre en question permettra, selon le même responsable, de généraliser le contrôle national aérien par radar au cours du premier trimestre de l'année 2020, indiquant que le contrôle aérien des avions par radar était limité actuellement au Nord du pays grâce aux stations de contrôle radar situées à Alger, Annaba, Oran et El-Oued, relevant du Centre régional du contrôle aérien sis à Cherarba (Alger). M. Safir a ajouté en outre que la généralisation de ce contrôle aérien par radar permettrait de suivre le mouvement des avions sur écran et se débarrasser, ainsi, des modes traditionnels appliqués dans le domaine aérien via télécommunications avec les tours de contrôle.

Dans l'objectif de parvenir à une sécurisation exemplaire de la navigation aérienne à travers le territoire national, le responsable a fait savoir qu'il a été procédé à la réalisation de nombre de tours de contrôle dans les aéroports à travers l'ensemble du territoire national, notamment à Alger, Constantine, Oran, Ghardaïa et Tamanrasset.