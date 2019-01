Présidentielle 2019, Révision exceptionnelle des listes électorales : Les citoyens informés par SMS

«Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 6 février 2019, au niveau de votre commune de résidence, tous les jours, sauf le vendredi». C’est, là, le contenu du SMS envoyé aux citoyens par les services du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.

Il faut dire que cette démarche, qui s’inscrit pleinement dans le cadre des préparatifs de la présidentielle du 18 avril prochain, et qui vise à informer et sensibiliser davantage le citoyen sur l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales, confirme, si besoin est, tout l’ancrage de l’utilisation des nouvelles technologies dans le secteur pour une prise en charge optimale des préoccupations quotidiennes du citoyen. Entamée le 23 janvier dernier, l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales s’étalera donc sur deux semaines consécutives. A cet effet, tous les citoyens qui ne sont pas encore inscrits sur ces listes et qui seront âgés de dix-huit (18) ans révolus le jour du scrutin, soit le 18 avril 2019, sont invités à demander leur inscription sur la liste électorale de la commune de résidence, comme le souligne le communiqué du ministère de l’Intérieur. Selon les précisions de cette même source, « les électrices et électeurs ayant changé de résidence doivent se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence qui prendra en charge la procédure de radiation et d'inscription». Aussi, la demande doit être appuyée par la présentation de deux documents ; l'un justifiant l'identité et l'autre la résidence.

Il convient de signaler, dans ce contexte, que la révision exceptionnelle des listes électorales intervient en vertu des dispositions de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, et du décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour le 18 avril 2019, en vue de l'élection du président de la République. Cette loi, adoptée durant l'été 2016 par le Parlement dans ses deux chambres, vise à mettre en place un cadre juridique «clair et transparent» régissant les opérations électorales, dont celle de la confection et de la révision des listes électorales, conformément à la Constitution révisée en 2016.



«Les listes électorales sont permanentes et font l'objet d'une révision au cours du dernier trimestre de chaque année»



Il faut savoir dans ce cadre que l'article 14 de ce texte stipule que « les listes électorales sont permanentes et font l'objet d'une révision au cours du dernier trimestre de chaque année», relevant, cependant, que ces listes « peuvent également être révisées, à titre exceptionnel » et cela « en vertu du décret présidentiel portant convocation du corps électoral qui en fixe également les dates d'ouverture et de clôture ». Les listes électorales sont, ainsi, dressées et révisées dans chaque commune, sous le contrôle d'une commission administrative électorale composée d'un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente pour présider la commission, du président de l'Assemblée populaire communale (APC), du secrétaire général de la commune et de deux électeurs de la commune, désignés par le président de la commission. Selon les dispositions de cette loi, la commission se réunit au siège de la commune sur convocation de son président et dispose d'un secrétariat permanent, dirigé par le fonctionnaire responsable du service des élections au niveau de la commune, placé sous le contrôle du président de la commission, à l'effet d'assurer la tenue de la liste électorale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les listes électorales des membres de la communauté nationale établie à l'étranger sont également dressées et révisées dans chaque circonscription diplomatique ou consulaire, sous le contrôle d'une commission administrative électorale présidée par le chef de la représentation diplomatique ou le chef du poste consulaire, désigné par l'ambassadeur. Cette commission est composée également de deux électeurs, inscrits sur la liste électorale de la circonscription diplomatique ou consulaire, désignés par le président de la commission, ainsi que d'un fonctionnaire consulaire. Elle se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire sur convocation de son président et dispose également d'un secrétariat permanent dirigé par un fonctionnaire consulaire, placé sous le contrôle du président de la commission en vue « d'assurer et de garantir la tenue de la liste électorale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur », prévoit le même texte.



Ce que prévoit la loi organique relative au régime électoral



Remarque importante à retenir, à la faveur des amendements introduits lors de la révision constitutionnelle de 2016, ayant conduit à la révision de la loi organique relative au régime électoral, les listes électorales sont mises à la disposition des candidats. La loi de 2016 stipule, en effet, dans son article 22, que « les pouvoirs en charge de l'organisation des élections sont tenus de mettre la liste électorale à la disposition des représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants, à l'occasion de chaque élection». Les listes électorales sont par ailleurs mises à la disposition de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, et tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant. Le texte fait part aussi de « l'obligation de procéder à l'affichage d'un avis d'ouverture et de clôture de la période de révision des listes électorales » et offre aux citoyens, omis sur la liste électorale, la possibilité de présenter leurs réclamations au président de la commission administrative électorale, dans les formes et délais prévus par la loi. « Tout citoyen inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale peut faire une réclamation justifiée pour la radiation d'une personne indûment inscrite ou l'inscription d'une personne omise dans la même circonscription, dans les formes et délais prévus par la présente loi organique », stipule l'article 19 de la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral. Il y a lieu de préciser toutefois que les réclamations en inscription ou en radiation doivent être formulées dans les dix jours qui suivent l'affichage de l'avis de clôture de l'opération de révision annuelle des listes électorales et que ce délai n’est que de cinq jours, en cas de révision à titre exceptionnel, comme c’est le cas aujourd’hui. Toute réclamation doit être soumise à la commission administrative électorale qui doit statuer par décision dans un délai ne dépassant pas les trois jours. La loi prévoit aussi que les concernés peuvent faire recours dans les 5 jours ouvrables à partir de la date de notification de la décision. A défaut de notification, le recours peut être introduit dans un délai de 8 jours ouvrables, à compter de la date de la réclamation. « Ce recours, formé par simple déclaration au greffe, est porté devant le tribunal territorialement compétent ou le tribunal d'Alger pour la communauté algérienne établie à l'étranger, qui statue par jugement dans un délai maximal de 5 jours, sans frais de procédure et sur simple notification faite 3 jours à l'avance à toutes les parties concernées. Le jugement du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours », est-il enfin souligné.

Soraya Guemmouri