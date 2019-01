Etablissements hospitaliers privés : Respecter les droits du patient

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Mokhtar Hasbellaoui, a souligné la nécessité de «considérer le secteur privé comme une source complémentaire» dans le système d’information sanitaire avec le secteur public, a indiqué, dimanche, un communiqué de ce ministère.

Le ministre, qui a présidé une rencontre, première du genre, des directeurs et gestionnaires d'établissements hospitaliers privés, exerçant dans différentes spécialités sur l’ensemble du territoire national, a précisé que le droit du malade à l’information, à l'intégration du secteur privé dans les opérations de jumelage et de télémédecine, l'implication de celui-ci dans la préparation de textes réglementaires concernant son organisation et son fonctionnement, ainsi que la communication obligatoire des bilans des activités et des perspectives de développement, sont également préconisées. Il en est de même pour «l'engagement obligatoire» des praticiens du secteur privé dans des programmes de formation continue, ainsi que leur participation aux activités de garde et des urgences et l'envoi, dans les délais, des estimations des besoins du secteur privé en produits pharmaceutiques et fournitures médicales à la Pharmacie Centrale des Hôpitaux (PCH). Le ministre a, en outre, recommandé de «remédier à toutes les lacunes» relevées lors des différentes opérations d’inspection en matière de gestion des produits pharmaceutiques, ainsi que «l’ouverture de registres légaux, le respect des cahiers des charges et la déclaration obligatoire des personnels». Le professeur Hasbellaoui a insisté, par ailleurs, sur la nécessité de «respecter les droits» du patient, conformément aux règles d'éthique et de déontologie de la profession. Le ministre a estimé que «le secteur privé a considérablement évolué, ces derniers temps, et est devenu une offre de soins supplémentaire et complémentaire et non négligeable du secteur public». Il a également souligné que «le service de santé ne peut pas être accompli et considéré comme une opération commerciale», mais comme «un service public par excellence». Ceci, même s'il est «délégué au secteur privé et demeure réglementé et soumis aux règles d'éthique et de déontologie qui en font une profession noble et distinguée, et placent la dignité et l'intégrité du patient, ainsi que la préservation de sa vie privée et ses droits parmi leurs objectifs les plus élevés», est-il ajouté. À ce propos, M. Hasbellaoui a mis en évidence des axes explicitement consacrés par la nouvelle loi sanitaire, dont l'encadrement et l'intégration du secteur privé dans le réseau de soins national, la mise au point d'un système national d'information sanitaire comprenant, notamment le dossier médical électronique du patient, ainsi que les dossiers de gestion des activités de tous les établissements privés.

Enfin, M. Hasbellaoui a déclaré que «l’année 2019 permettra de développer une vision commune de l’avenir avec tous les acteurs, afin d’établir les nouvelles bases législatives et réglementaires destinées à fournir des services de santé de haute qualité au profit des générations futures», souligne la même source. Il convient de rappeler que les services de contrôle ont effectué, durant l’année 2017, plus de 5.676 opérations au niveau des pharmacies, 148 opérations dans des unités d’hémodialyse et 77 visites d’inspection dans des laboratoires d’analyses médicales. Les opérations d’inspection ont touché également 1.237 cabinets de médecins généralistes, 2.779 pour les spécialistes et 749 contrôles au niveau des cabinets dentaires. Les services de contrôle ont adressé 35 ordres de fermetures momentanées ou définitives, et 227 avertissements et 13 blâmes. M. Hasbellaoui a indiqué que son département veille, en collaboration avec le Conseil national de l’ordre des médecins, sur le respect de la déontologie médicale et de mener des enquêtes en cas de dépassement. «Le ministère de la Santé est en train d’effectuer des opérations de contrôle et l’évaluation globale au niveau national, afin d’actualiser la cartographie nationale des cabinets médicaux et cliniques, et d’obliger des propriétaires ayant bénéficié d’un agrément avant l’adoption de la nouvelle loi sanitaire sur la nécessité de respecter les textes d’application», a-t-il expliqué. En ce qui concerne l’ouverture de nouveau cabinets et cliniques médicales, le ministre a indiqué qu’ils sont soumis à des études des services du ministère, conformément à la loi en vigueur. «La délivrance des agréments ne se fait qu’après que les services du ministère effectuent des contrôles sur le respect des conditions d’hygiènes et d’aération», a-t-il expliqué. Enfin, le ministre a tenu à rappeler que les services de contrôle sanitaire effectuent également des visites inopinées au niveau de ces structures activant dans le secteur de la santé.

Salima Ettouahria