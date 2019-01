Protection des personnes aux besoins spécifiques : Vers la révision de la loi

S’exprimant, lors d’un séminaire de clôture du projet du jumelage entre le secteur de la Solidarité national, et l’Union européenne, pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, tenu, hier, à l’École de la Sécurité sociale de Ben Aknoun (Alger), Ghania Eddalia a révélé que seuls les département de la Solidarité, et des Affaires religieuses assurent respectivement l’emploi de 3% et de 1,2% des personnes aux besoins spécifiques. «La loi n° 02-09 de 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées reconnaît leur droit au travail», a-t-elle rappelé, en affirmant qu’il est «inacceptable» que ces personnes rencontrent des difficultés discriminatoires, ce qui les empêche d’accéder à un emploi qui leur permet d’avoir une autonomie et de vivre dans la dignité.

La ministre a révélé, à cette occasion, que son département travaille actuellement à «élargir» la consultation concernant la révision et l’actualisation de la loi 02-09, pour «l’adapter» aux dispositions de la convention internationale, en vue de «renforcer» les dispositions sur les lesquelles des «lacunes» ou des «injustices» ont été enregistrées. Elle a relevé la nécessité de déployer «tous les efforts possibles», pour permettre aux citoyens et aux employeurs, en particulier, de «mieux percevoir» le handicap, notamment l’élimination de la «discrimination», les «préjugés», les inquiétudes injustifiées et les doutes liés aux qualifications et aux capacités des personnes handicapées.

Mme Eddalia soutient que ce projet de jumelage avec l’Union européenne représente une «valeur ajoutée» et une étape «importante» en termes de cumul d’expériences visant à soutenir l’autonomie et le droit au travail des personnes handicapées, et vient «renforcer» la stratégie nationale visant l’insertion des personnes aux besoins spécifiques dans le monde du travail. Elle a assuré, à ce propos, que l’Algérie a franchi des pas «importants» en matière de la prise en charge de cette catégorie de la société. «Nous considérons également qu'il s'agit d'un modèle dynamique de coopération avec l'UE, dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association qui mérite l’appréciation et la reconnaissance», a-t-elle fait remarquer.

Profitant de cette opportunité, elle réitère l’engagement de son département ministériel à «garantir» aux personnes aux besoins spécifiques, une «meilleure» insertion professionnelle, à travers la mise en place d’une stratégie «efficiente», pour sensibiliser les chefs d’entreprises publiques et privées à intégrer un pourcentage de 1% des handicapés dans leur effectif.

De son côté, l’ambassadeur, chef de la Délégation de l’Union européenne en Algérie, a mis l’accent sur l’importance de ce projet de partenariat, qui vise, selon ses termes, à «promouvoir» l’employabilité des personnes en situation de handicap et à «éviter» leur exclusion sociale. «Le jumelage a permis d’avoir une visions claire sur la situation», a noté John O’Rourke, qualifiant les résultats de ce jumelage de «positifs».

Pour le chef de la délégation de l’UE en Algérie, les résultats de ce projet doivent constituer un «nouvel» instrument, pour mettre en place de «nouvelles» stratégies afin «d’accélérer» les taux d’employabilité des ces personnes. «Ces dernières ont besoin de travailler et d’être aidées, afin de leur assurer une vie digne et de les sortir de l’assistanat, pour devenir des acteurs économiques à part entière», a-t-il relevé, tout en soulignant l’engagement de l’État algérien pour la protection de la promotion des personnes en situation de handicap.

Les résultats des activités effectuées par les experts, dans le cadre de ce projet de jumelage, ont été présentés, au cours de ce séminaire, en présence de l’ambassadeur, chef de la délégation de l’Union européenne en Algérie, le représentant de l’ambassadeur de France à Alger et des représentants de plusieurs départements ministériels et de la société civile.

Kamélia Hadjib