Sidi Bel-Abbès : Les abords de la Mekerra, lieu de supplice

L’appel a été entendu pour que toute la population locale se mobilise, reste à l’écoute et résiste farouchement aux réactions violentes des forces de l’occupation prises de panique devant l’engagement des «indigènes», plus que jamais attachés à leur. Le mouvement de grève fut suivi massivement par les petits commerçants, marchands de légumes et artisans de la cité, le plus souvent concentrés au quartier populaire El-Graba, ce foyer de résistance. Aucun mouvement de foule n’a été relevé, racontent quelques témoins encore vivants qui se souviennent de cette grande mobilisation en signe d’identification au seul et unique interlocuteur du peuple, à savoir le FLN, et de soutien à une révolution déclenchée pour le recouvrement de la souveraineté. La démonstration de force était à la hauteur des aspirations et attentes du peuple, pour interpeller l’ opinion internationale sur les souffrances des Algériens victimes de l’oppression et de l’injustice.

Quelques semaines seulement après l’exécution du premier responsable de l’OCFLN, Abdelkader Boumlik, l’opportunité était offerte aux militants de reconstituer et de consolider à la fois les réseaux de résistance, et d'impliquer davantage la population locale, à la faveur de cette grève assimilée en fait à une forme d’expression d’un sentiment de persévérance dans la voie du combat et de fidélité au serment de nos glorieux martyrs. Persévérance et fidélité, foi et sacrifices, union et solidarité, tout s’entremêlait dans ce mouvement de protestation atrocement réprimé par l'occupant. Dans une ville érigée, pour les besoins de la colonisation, en bastion de la légion étrangère, une répression féroce s’abattit sur les grévistes : magasins défoncés, quartiers quadrillés et arrestations de commerçants et artisans furent le lot de cette journée qui marque encore les esprits des quelques survivants. Les sièges des commissariats, de la gendarmerie et des postes militaires implantés un peu partout dans la ville se sont avérés exigus pour contenir les personnes arrêtées amenant les forces de l’occupation à utiliser les abords d’Oued Mekerra pour les interrogatoires et les supplices. Des dizaines de commerçants et artisans ont été transférés par leurs propres familles à l’hôpital, à la suite de ces tortures. Des tortures aux séquelles profondes parfois qui n’ont toutefois diminué l’intensité de l’ engagement et la détermination à aller au bout du sacrifice pour arracher l’indépendance. Paradoxalement d’ailleurs, cet élan de mobilisation a donné de l’espoir et de l’assurance à une population qui s’est rendu compte d’une évidence, celle de la poursuite du combat pour la libération du pays.

A. Bellaha