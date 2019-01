Un tournant majeur dans la lutte pour l’indépendance : L’ONU à l’écoute des combattants

Il y a 62 ans, le 28 janvier 1957, le Comité de coordination et d’exécution du FLN, l’organe central de la direction créé par le congrès de la Soummam en août 1956, a appelé les Algériens à une grève générale de huit jours sur l’ensemble du territoire national. Cette action a été décidée à l’occasion de l’ouverture d’une session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU) avec, à l’ordre du jour, la question algérienne, et ce, selon les termes du communiqué du CCE, pour montrer aux yeux du monde « l’adhésion totale » que le peuple manifeste au FLN, son unique et authentique représentant et donner ainsi une autorité incontestable» à ses délégués à l’ONU afin de convaincre les rares diplomates de certains pays étrangers, encore hésitants ou ayant des illusions sur la «politique libérale de la France». Il était alors question pour les Algériens de montrer qu’ils étaient unis autour du FLN, et de confirmer le caractère populaire de la lutte et la célèbre citation de celui qui était à l’origine de l’idée de la grève, Larbi Ben M’hidi : « Jetez la Révolution dans la rue, le peuple s’en emparera ».

Constantine, de même que les autres villes de l’intérieur, a largement suivi le mouvement, note M. Mohamed Bedjaoui, qui affirme dans La Révolution algérienne et le droit que « la ville avait été désertée par ses habitants ».

De son côté, l’historien Abdelmadjid Merdaci fait état, dans une contribution parue dans la presse en 2017, de « rafles massives » et de «boutiques éventrées», les autorités coloniales ayant procédé à l’arrachage des devantures des magasins, les livrant ainsi au pillage, et réquisitionnant parfois même commerçants, employés et ouvriers par la force. La brutalité de la répression qui s’est abattue sur les civils est soulignée dans d’autres témoignages, à l’image de celui d’Abdelmadjid Sana, qui dans son récit autobiographique intitulé Cris de douleurs des profondeurs du Rhumel, paru aux éditions Médias Index, raconte comment il a été arrêté et tabassé par deux fois, à l’approche de la grève et à l’issue de celle-ci et de l’éclatante victoire remportées par la direction révolutionnaire en imposant l’internationalisation de la lutte des Algériens pour recouvrer leur liberté.

Au fil des huit jours, les forces coloniales redoublent de férocité, et la violence s’intensifie. Dans son édition du 30 janvier 1957, le journal d’Alger relate : « Dans toutes les villes de l’Est algérien, les fonctionnaires et agents des services publics qui n’avaient pas répondu aux ordres de réquisition ont été condamnés à des peines de 15 jours à six mois… des commerçants ont été arrêtés et assignés à résidence dans des camps.» (Cité dans Memoria n° 9, janvier 2012). Selon la Dépêche de Constantine, il a été enregistré 176 suspensions de fonctionnaires titulaires et 165 licenciements d’auxiliaires sur toute la région.

Malgré toute la sauvagerie des forces françaises, la grèvedes huit jours atteignit sa visée principale, en ce sens que « le crédit international de la puissance coloniale et sa crédibilité diplomatique sont sortis gravement entachés par le brutal engagement de l’armée dans sa volonté de «nettoyer Alger», selon le credo de Massu et ses collaborateurs », précise le Pr Merdaci, lequel considère que « le dévoilement de la nature criminelle de l’État colonial par la grève des huit jours constitue l’un des tournants majeurs de la guerre qui engagera des décantations décisives tant en Algérie qu’en France ».

