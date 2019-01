Centre d’études sur le mouvement national : sacrifice pour la patrie

Le Centre national d’études et de recherches sur le mouvement national et la révolution du 1er Novembre 1954 a organisé, hier, en son siège, une conférence en présence du ministre des moudjahidine, Tayeb Zitouni, le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, les responsables des collectivités locales, des moudjahidine et des chercheurs. A cette occasion, les universitaires participant ont mis en exergue que «la grève des huit jours à contribué à l’internationalisation de la cause algérienne». D‘autant plus, «la grève a prouvé la complémentarité entre le FLN et l’ALN». Lors de son allocution, le Dr Ahmed Meryouch, membre au club scientifique du centre a indiqué que la grève «était une suite du parcours de la révolution déclenchée en novembre 1954». L’intervenant a souligné que «les différentes étapes marquant la révolution reflètent l’adhésion de toutes les catégories du peuple à la lutte contre le colonialisme». Pour sa part, le Dr Mohamed Houasse, membre du même club a souligné que la lutte des Algériens contre la France coloniale reflète l’attachement à la cause nationale afin de recouvrer la souveraineté. Après avoir rappelé que la grève n’était pas spontanée, il a précisé que le FLN en était l’initiateur. Le Dr Houasse a ajouté que la grève ne s’est pas limitée à Alger et a eu lieu dans différentes villes et campagnes, précisant que «la révolution s’est étendue du littoral au Sahara et de Maghnia à Tébessa». A cette occasion, les moudjahidine présents à cette commémoration ont tenu à rappeler que la chute de la IVe République en 1958 a été en partie causée par le combat pour la cause nationale. «Nous avons payé un lourd tribut pour recouvrer notre souveraineté», a rappelé un moudjahid invitant la jeunesse à s’inspirer des valeurs des combattants qui se sont sacrifiés pour la patrie.

Hichem Hamza