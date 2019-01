Grève historique des 8 jours : Un appui important à la révolution

«La grève des huit jours illustre une étape importante qui a marqué l'histoire de la révolution en lettre d'or», a déclaré, hier à Alger, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni.

S'exprimant lors d'une conférence historique organisée au niveau du centre national des études et de la recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre, M. Zitouni a fait savoir que «ce haut fait historique dont l’écho médiatique et diplomatique a propulsé la question algérienne au niveau de l’ONU» a enregistré une page glorieuse de notre histoire pleine de sacrifices. Il explique , dans ce sens, que ce mouvement a eu un impact important sur le double plan diplomatique et médiatique à travers l'internationalisation de la cause algérienne à l'ONU et la mise en échec des plans de l'occupation à isoler le peuple de sa révolution, en recourant aux campagnes de désinformation et de déstabilisation. Déclenchée le 28 janvier 1957 par les commerçants, travailleurs, agriculteurs et artisans algériens en réponse à l’appel du Front de libération national, ce mouvement a démontré, selon M. Zitouni, le grand élan de solidarité et de cohésion qui a toujours caractérisé le peuple. «Ce fut une grande et révolutionnaire grève avec ses motivations, sa méthodologie, son exhaustivité et ses conséquences. Il y avait une harmonie totale entre la Révolution et le peuple», a-t-il affirmé. Poursuivant ses propos, le ministre a indiqué que cette grève avait reflété la maîtrise politique, la force organisationnelle et la coordination judicieuse de la direction de la guerre de Libération. Un mouvement qui a doté le FLN d’un appui supplémentaire et apporté la preuve qu’il était le seul représentant du peuple algérien. Saisissant cette occasion, le ministre a évoqué le rôle «capital» joué par la Radio secrète « La Voix de l'Algérie combattante», durant la guerre de Libération nationale, «cette radio était un soutien de taille pour la réussite de cette grève. A travers ses ondes elle a appelé les Algériennes et Algériens à se mobiliser et résister durant la semaine de lutte pacifique de la nation», a-t-il dit. Il dira, dans ce sillage, que par cette grève, le but était de transformer toutes les villes algériennes en villes mortes. Cet élan populaire a été effroyablement réprimé. La France coloniale s’est opposé à la résistance des Algériens à travers des tortures et arrestations dans le but d’étouffer ce mouvement. Le ministre a rappelé que ces dates historiques sont un exemple vivant de lourds sacrifices consentis par les révolutionnaires dont certains, nous ont quittés, pendant que d’autres continuent le combat pour l’unité de la nation et la préservation de ses acquis. «Le sacrifice des martyrs doit être un exemple pour chacun, afin que soit préservée l’unité de la patrie. La préservation des acquis de la Révolution constitue une mission dont l’importance est équivalente à celle du recouvrement de l’indépendance», a-t-il avancé. Il a rappelé, à ce propos, le message du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans lequel il a appelé les enfants de l'Algérie à faire des moudjahidine et des Chouhada un exemple à suivre, en vue de poursuivre le processus d'édification de la patrie. «Partant du principe de fidélité au serment des chouhada, nous devons être à la hauteur de leurs sacrifices et même conscients de l'importance de la continuité pour relever les défis », a-t-il dit.

Plus tôt dans la journée, accompagné du wali de la capitale, Abdelkader Zoukh , M. Zitouni a effectué une visite de travail et d’inspection. La délégation s'est rendue, à la place de la Résistance à Tafourah où le drapeau national a été hissé, l'hymne national a été entonné et une gerbe de fleurs déposée à la mémoire des glorieux chouhada. Ensuite, le ministre a visité le siège de l’organisation nationale des moudjahidines où il s’est enquis de ses différentes missions à savoir la préservation des intérêts moraux et matériels des moudjahidine et de leurs ayants-droit, la collecte et le classement des témoignages de moudjahidine.

Sarah A. Benali Cherif