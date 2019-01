Un référendum avant l’heure : La voix du peuple a porté

La grève des 8 jours, qui a eu lieu au mois de janvier 1957, reste, pour beaucoup d’historiens, un événement marquant dans l’histoire récente de notre pays. Cette grève, qui a rappelé l’unité du peuple algérien, a été surtout une action spécifique dans la lutte pour l’indépendance. Son suivi, qui a dépassé les 90 pour cent dans un contexte spécial, fait de répression et de désinformation, est une leçon pour les syndicalistes du monde entier. En effet, la sortie du FLN, qui a étonné les autorités coloniales, a prouvé le degré de mobilisation du peuple algérien et le niveau d’organisation des structures de la Révolution qui ont réalisé un franc succès en matière de lutte. Il faut dire que les circonstances dans lesquelles s’est déroulée cette action étaient particulières. L’ONU s’apprêtait, durant le mois de janvier, à examiner la question algérienne, grâce, rappelons-le, aux efforts incessants des diplomates algériens qui ont pu l’imposer malgré les manœuvres des autorités coloniales. C’était justement l’un des objectifs visés par le CCE qui a décidé de l’organiser dans sa réunion du 22 janvier 1957, à la veille de cette date importante. L’autre finalité recherchée était de prouver au monde entier que la Révolution n’était pas le fait d’un nombre réduit de personnes coupés du peuple comme le prétendait le colonialisme. Le congrès de la Soummam avait d’ailleurs insisté sur l’implication de toutes les couches populaires dans le combat. Le résultat a été frappant, y compris pour les colonisateurs qui ne s’attendaient pas à un tel succès. Pourtant, il n’a pas manqué d’agir pour casser la grève par des descentes de police, pour obliger les commerçants algériens à ouvrir boutique et même des actions de désinformation, comme la distribution de tracts contenant des ordres du FLN — faux, bien sûr — qui demandaient aux Algériens de ne pas suivre le mouvement. Un journaliste américain présent sur les lieux au moment des faits raconte qu’Alger, d’habitude si bruyante, était devenue une ville fantôme. Bien sûr, les Algériens ont enduré beaucoup pour supporter la répression des colonisateurs qui ont même encerclé La Casbah pour espérer tuer le mouvement dans l’œuf. Ils ont même accepté le dénuement qui s’est aggravé avec le mouvement de grève. Les responsables de la Révolution, qui avaient prévu le poids de cet élément, avaient demandé aux habitants de s’approvisionner pour la période prévue. Ils ont même consenti des aides pour les familles nécessiteuses. Mais tous ces facteurs n’ont pas empêché les Algériens d’être derrière le FLN, qui a réalisé encore une fois une victoire éclatante, avec l’adoption, par l’Assemblée générale de l’ONU, d’une résolution admettant que la cause algérienne relevait des dispositions de la charte sur l’autodétermination. Elle demande à la France de s’orienter vers cette direction. La thèse de l’affaire interne était rejetée définitivement, malgré toutes les manœuvres des autorités coloniales. Les délégations qui ont suivi à travers la presse, mais aussi après les explications des représentants du FLN ont relevé la complexité de la question que la grève a montrée. Cette dernière a touché tout le territoire et tous les secteurs, puisque même la poste, les chemins de fer et les transports ont été paralysés. Cette victoire a même déstabilisé l’opinion française qui a elle aussi noté la mobilisation du peuple algérien autour de sa révolution. Elle a cassé la sacro-sainte unité française pour défendre l’Algérie française. Les Algériens avaient remarqué, quant à eux, qu’ils n’avaient pas à attendre grand-chose des partis politiques français, puisque le gouvernement de gauche de Guy Mollet qui était aux commandes à l’époque avait renforcé le système de répression contre eux. Ils ne pouvaient compter que sur leur mobilisation et leur unité, pour sortir du joug colonial. Ils les ont montrés trois ans près avec les manifestations du 11 décembre 1960. Ces moyens de lutte s’ajoutent aux combats armés qui n’ont jamais cessé, même durant la grève. Ils rappellent que les Algériens ne lâcheront jamais leur rêve d’une indépendance complète. Ce qu’ils confirmeront quand ils ont été appelés à voter, lors du référendum d’autodétermination. Vive l’Algérie ! Ils ont fait grève du 28 janvier au 6 février 1957, pour la porter haut et fort.

F. D.