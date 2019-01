62e anniversaire de la grève des 8 jours, Sous l’impulsion du FLN : Internationaliser la cause algérienne

La grève des huit jours, entamée du 28 janvier au 4 février 1957, a été incontestablement une véritable gifle au colonialisme français qui ne croyait pas que le peuple algérien tout entier était derrière le Front de libération nationale dans ses décisions de mener une guerre sans répit pour arracher l’indépendance du pays. Et surtout l’internationalisation de la cause algérienne, par l’introduction d’un rapport auprès de l’Organisation des Nations unies (ONU).

Certes, se basant sur les recommandations du congrès de la Soummam d’août 1956, et pour donner une action plus vive à cet évènement, la grève des huit jours a été décidée à la veille de l’ouverture de la session de l’Assemblée générale de l’ONU. Une date qui ne saurait passer inaperçue, malgré la répression du colon. Une grève générale s’est enclenchée dans les grandes villes du pays, et particulièrement dans la capitale, avec tous les commerces fermés et une activité totalement réduite. Les populations ont pris les précautions de se ravitailler pour cette semaine et surtout demeurer confiné dans leurs foyers pour éviter tout rassemblement qui permettrait aux soldats français d’opérer des rafles parmi les grévistes. Cette situation a fortement paniqué l’ennemi, qui a engagé des actions de force pour lever les rideaux des commerces, mais la volonté des citoyens ne s’est pas ébranlée face à toute cette oppression. Un seule objectif à travers cette grève de protestation contre la politique de domination et d’extermination que mène la France coloniale dans notre pays, pour sensibiliser le monde entier et réclamer l’intervention des Nations unies en vue d’un retour à la paix en Algérie et, à travers cela, l’indépendance et la souveraineté du peuple algérien. Malgré des réticences auparavant pour l’organisation de cette grève, qui pourrait être brisée par l’armée française, la volonté du peuple, qui s’est aligné derrière le Front de libération nationale, principal décideur de cette guerre contre l’ennemi. C’est en effet une des actions de résistance du peuple algérien face à la France et qui s’inscrit dans l’histoire de la Révolution de libération de l’Algérie. C’est ainsi que l’option d’une grève de huit jours, décidée par le Comité de Coordination et d’Exécution (CCE), haute instance de la Révolution issue du congrès de la Soummam, devait être le point de cristallisation. Le déclenchement devait coïncider avec l’introduction du dossier algérien dans le débat à l’Assemblée générale des Nations unies. À travers le lancement de cette action populaire, qui a été fortement médiatisée dans le monde entier, les responsables algériens voulaient mettre en action l’idée de Larbi Ben Mhidi de jeter la Révolution dans la rue, mais aussi prouver au monde entier que le peuple algérien est un peuple courageux qui aspire à vivre en paix et qui rejette toutes exploitation et domination étrangère. Une volonté qui s’est ancrée dès le début du déclenchement de la guerre de Libération, le premier novembre 1954. Il va sans dire que la grève des 8 jours a été une tactique réussie dans la stratégie de notre Armée de libération nationale, qui a su, avec beaucoup de détermination, contrer l’ennemi et ne pas le laisse exploiter les richesses algérienne qui reviennent incontestablement aux peuple algérien. 62 ans après, le peuple commémore cet évènement qui reste une des pages glorieuses de la guerre de Libération. Le colonialisme français, qui a n’as pas accepté sa défaite, saura ainsi que chaque action engagée par le peuple algérien et ses moudjahidine est une cause réussie qui place aujourd’hui l’Algérie au-devant de la scène internationale.

M. Laouer