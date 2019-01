Imams de la TIDJANIA des pays du Sahel : Session de formation

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa a présidé hier à Dar-El-Imam, d’El Mohammadia, l’ouverture d’une session de formation organisée par son département au profit des imams de la Tidjania venus de plusieurs pays du Sahel.

S’exprimant à cette occasion, le ministre a déclaré que cette rencontre constitue une première session d’un cycle de formations au profit des imams provenant des pays du Sahel. «L’Algérie étant la capitale de la déradicalisation et de la prévention contre le radicalisme, elle se met au service de ses voisins», a fait savoir le ministre avant d’ajouter que, «notre pays entreprend, un cycle de formation ambitieux, qui repose sur deux axes principaux. Ces deux bases ne sont autre que le retour vers l’islam ancestral, celui du juste milieu, un islam partagé justement par les pays du Sahel». «Les conférenciers qui vont se succéder devant cet auditoire s’étaleront différemment sur ce sujet pour susciter l’envie de retourner à cette valeur sûre», a expliqué le premier responsable du secteur. Quant au deuxième axe, celui-ci sur l’abrogation des fondements idéologiques et théologiques du terrorisme. «Le terrorisme se réfère à l’instrumentalisation de certains versets du Saint-Coran. Ainsi, nos experts vont se concentrer sur ce point pour démontrer que c’est une manipulation éhontée des textes qui déracine son sens et le fait sortir de son contexte thématique et historique», a-t-il vigoureusement insisté. Et de poursuivre, en expliquant, que ce travail de fond est une «excellence algérienne» qui permet à nos cadres d’être invités en Europe et en Amérique du Nord, et ce, pour partager notre expérience. «Partager avec l’Occident c’est bien, mais partager avec nos voisins, outre, être un impératif, c’est une obligation», a-t-il appuyé avant de mettre en exergue le fait que, «cette formation qui durera deux semaines devra permettre de sortir avec des réflexions communes permettant à ces imams de revenir dans leurs pays, respectifs, en important le «modèle algérien». A la fin de son intervention, M. Mohamed Aissa, a révélé que cette série de formations permettra à l’Algérie de sécuriser ses frontières tant à l’intérieur qu’à l’extérieur qualifiant cela de véritable «combat en poste avancé». Pour sa part, l’imam mauritanien Abu bakri Ould El Hadj s’exprimant au nom de la délégation des imams des pays du Sahel a affirmé être content de suivre ce programme de formation exprimant sa fierté d’être en Algérie non sans saluer au passage, l’accueil et le bon sens de l’hospitalité des frères algériens. Il a, d’autre part, indiqué que «cette session constitue l’occasion de renouveler les relations de fraternité, d’amitié ainsi qu’elle permettra de nous rapprocher les uns des autres et d’échanger nos idées. Nous sommes persuadés que nous allons beaucoup apprendre et saisir l’opportunité pour faire découvrir à nos compatriotes le référent religieux algérien qui est résolument un modèle de paix », a également mis en évidence le ministre.

Enfin, une conférence a été donnée, en présence de l’ensemble des participants traitant de la problématique contemporaine de savoir comment « Garder son identité islamique dans le contexte de la mondialisation ». Animée par le chercheur et islamologue, Hocine Gaham, celle-ci a permis de définir les voies et moyens de relever ce défi. Il a déclaré à l’adresse des cheikhs que «la mondialisation peut constituer un cheval de Troie d’une nouvelle forme de colonisation» appelant, de ce fait, à la vigilance. Il rappellera qu’historiquement les tariqas avaient constitués un excellent rempart contre le colonialisme soulignant le fait que le patriotisme fait partie de la foi.

Sami Kaidi