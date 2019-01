M. Messahel de Washington : «L’Algérie, pays stable dans une zone de turbulences »

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel a donné hier une conférence au Centre des Etudes internationales stratégiques de Washington sur le thème de l’expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme, de réconciliation nationale et son rôle pour la stabilité régionale.

Dans son intervention devant une audience d’experts spécialisés, M. Messahel a mis en exergue la stabilité dont jouit l’Algérie dans une zone marquée par de «grandes turbulences», rappelant à cet égard, que l’Institut Gallup de Washington a classé l’Algérie durant deux années successives, 2016 et 2017, parmi les pays «les plus sûrs au monde». Il a ajouté que cette stabilité était le «fruit d’une politique globale et cohérente qui a été conduite par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika allant de la concorde civile, à la réconciliation nationale soutenue par une politique de déradicalisation et enfin au vivre ensemble en paix». Dans ce cadre, M. Messahel a également mis en exergue le «rôle crucial» de l’Armée nationale populaire et des services de sécurité dans la lutte antiterroriste qui a également emporté l’adhésion du peuple algérien qui a rejeté la barbarie terroriste. «Cette démarche de paix a permis à l’Algérie de mettre un terme à la tragédie nationale et de concentrer l’effort national sur les objectifs de développement socio-économique», a souligné M. Messahel. Cette démarche a, ajouté M. Messahel, s’est renforcée récemment par l’initiative de l’Algérie ayant permis à l’Assemblée générale des Nations unies, de proclamer le 16 mai de chaque année, journée internationale du vivre ensemble en paix. Le ministre des Affaires étrangères a rappelé, à cet égard, le discours historique du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, prononcé en 2005, à l’UNESCO sur «le dialogue des cultures et des religions» qui a mis en exergue les vertus du vivre ensemble en paix.



L’Algérie, pays stable dans une zone de turbulence



Le ministre a souligné que l’Algérie est «un havre de stabilité dans une zone marquée par de grandes turbulences du fait des crises et des menaces sécuritaires qui y sévissent». Il a, à ce titre, souligné que cette stabilité dont jouit l’Algérie, après une décennie de terrorisme, est «le résultat d’une démarche de paix qui a débuté par la politique de concorde civile suivie par celle de la réconciliation nationale, conduite par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, mettant ainsi fin à la tragédie nationale et orientant les ressources du pays vers les objectifs de développement socio-économique». «L’Algérie conserve sa stabilité malgré les multiples défis d’ordre sécuritaire et les crises et conflits dans la région», a ajouté M. Messahel, précisant que cette capacité de l’Algérie à préserver sa sécurité et sa stabilité est le résultat «d’une démarche globale» qui a contribué au «renforcement» des institutions de l’Etat et à «l’approfondissement de la bonne gouvernance et de la démocratie en tant qu'antidote du discours de l’exclusion et de l’exclusif». Il a ajouté que l’Algérie avait mis «progressivement» en œuvre des «politiques globales» de déradicalisation se fondant notamment sur la «réappropriation de l’identité nationale, la promotion du référent religieux national d’un Islam d’ouverture et de tolérance, ainsi que les réformes économiques et des secteurs de la justice et de l’éducation, en vue de lutter contre les facteurs d’exclusion et de marginalisation». «Ce sont ces réalisations qui permettent à l’Algérie de préserver sa stabilité et sa sécurité et, partant, de contribuer à la stabilité régionale», a conclu M. Messahel. M. Messahel séjourne à Washington dans le cadre de la tenue de la 4e session du dialogue stratégique algéro-américain qu’il coprésidera, aujourd’hui, avec son homologue M. Micheal Pompeo.