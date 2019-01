Installation du groupe parlementaire Algérie - Ghana : Des relations solides

Le groupe parlementaire d'amitié Algérie-Ghana a été installé, dimanche au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN), en présence de l'ambassadeur du Ghana à Alger, Nana Kwesi Arhin, et d'un représentant du ministère des Affaires étrangères, a indiqué un communiqué de l'APN. Supervisant la cérémonie d'installation du groupe parlementaire, le vice-président de l'APN, Abderrezak Terbeche a passé en revue «l'état des relations historiques, solides et distinguées unissant les deux pays», se réjouissant du rapprochement des vues entre les deux pays vis-à-vis de différentes questions soulevées», a ajouté le communiqué. M. Terbeche a souligné en outre «la nécessité de hisser la coopération au plus haut niveau, afin de parvenir à une coopération permettant la relance du développement, la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, la criminalité transnationale organisée, la traite des êtres humains, le trafic de stupéfiants, ainsi que la migration clandestine». Le même responsable a appelé, à ce titre, «la partie ghanéenne au développement des relations de coopération entre les deux institutions législatives, à travers la création de nouveaux mécanismes de communication permettant d'encourager les divers échanges parlementaires et dynamiser la diplomatie parlementaire à laquelle l'Algérie ne cesse d'accorder une place distinguée dans sa Constitution qui a couronné les réformes initiées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika». L'ambassadeur du Ghana à Alger a, pour sa part, exprimé sa satisfaction pour les efforts consentis en vue de promouvoir la coopération bilatérale», appelant à «sa diversification pour inclure d'autres domaines». Il s'est félicité en outre «du progrès réalisé par l'Algérie», et qui lui a permis d'accéder à des perspectives économiques prometteuses, affirmant que le groupe d'amitié donnerait un élan aux relations de coopération dans divers domaines». De son côté, le président de ce groupe parlementaire, le député Mourad Taous, a estimé que «ce mécanisme se veut un trait d'union entre les deux pays dans le but de renforcer les relations de coopération et réaliser davantage de rapprochement», a conclu le communiqué.