Algérie - Russie : tenue de la commission mixte de coopération du 28 au 30 janvier à Moscou

Les travaux de la 9e session de la commission mixte intergouvernementale algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique se tiennent, depuis hier à Moscou (Russie), a indiqué le ministère des Finances, dans un communiqué. Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, se déplace en Russie pour coprésider, avec le ministre russe de l'Énergie, Alexandre Novak, les travaux de cette session qui se tiennent au niveau des experts, puis au niveau des ministres, précise le communiqué. Selon la même source, cette rencontre permettra de passer en revue les relations de coopération qui lient les deux pays et de dresser le bilan de l'état de mise en œuvre des recommandations consignées au procés-verbal de la 8e session, qui s'était tenue à Alger du 18 au 20 septembre 2017. Elle sera également mise à profit, continue la même source, pour identifier de nouvelles actions pour impulser une dynamique nouvelle à la coopération bilatérale multisectorielle. La tenue de cette session de la commission mixte s'inscrit dans le prolongement de la visite officielle en Algérie, les 23 et 24 janvier 2019, du ministre des Affaires étrangères de la fédération de Russie, Serguei Lavrov, a souligné la même source.