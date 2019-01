M. Bouchareb et l’ambassadeur chinois : Climat de confiance

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb, s'est entretenu, hier à Alger, avec l'ambassadeur de Chine à Alger, Li Lianhe, sur les voies et moyens de renforcer toutes les formes de coopération entre l'Algérie et la République populaire de Chine, et ce sur la base du «climat de confiance» qui caractérise les relations «historiques de haut niveau» unissant les deux pays, a indiqué un communiqué de l'APN. Le président de l'APN a évoqué, lors de sa rencontre avec l'ambassadeur chinois, qui lui a rendu une visite de courtoisie, les relations «historiques de haut niveau» unissant les deux pays, marquées par «une évolution qualitative» sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, précise le communiqué. À cette occasion, les deux parties ont passé en revue les résultats «positifs» enregistrés après la signature de l'accord de partenariat stratégique global, outre les voies et moyens de renforcer toutes les formes de coopération entre l'Algérie et la Chine sur la base du «climat de confiance qui caractérise cette coopération et les relations bilatérales». Le président de l'APN s'est félicité de la convergence de vues entre les deux pays concernant plusieurs questions marquant la scène internationale, exprimant, à ce propos, «la volonté de l'Algérie à poursuivre cette coopération avec la Chine au niveau parlementaire, notamment l'échange de visites, aussi bien que dans les domaines de l'éducation, de la culture, des satellites et de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire», ajoute la même source. Pour sa part, l'ambassadeur chinois a salué les efforts déployés en faveur du renforcement de la coopération avec l'Algérie, qui est, a-t-il dit, «le premier partenaire» de son pays au niveau africain, mettant en avant, dans ce sens, les réalisations enregistrées ces dernières années par l'Algérie dans plusieurs domaines, grâce à «la sagesse du Président de la République». Il a réaffirmé, dans ce cadre, l'attachement de son pays à construire des relations globales avec l'Algérie, notamment dans les domaines politique, économique et militaire.

Par ailleurs, plusieurs questions internationales de l'heure ont été évoquées par les deux parties, notamment la situation en Libye et au Mali, le droit du peuple palestinien à l'établissement d'État indépendant et les développements de la question sahraouie, a conclu la même source.