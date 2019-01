Sider El-Hadjar : Reprise de la production d’acier dans une semaine

Sider El-Hadjar reprendra la production d’acier liquide au plus tard mardi de la semaine prochaine, après un arrêt dû aux intempéries qui ont sévi jeudi et vendredi derniers, a déclaré son président-directeur général, Chems Eddine Maâtallah, lors d’une conférence de presse qu’il a animée hier en présence du secrétaire général du ministère de l’Industrie et du wali d’Annaba, M. Toufik Mezhoud. Il a fait savoir que certaines installations, qui étaient à l’arrêt à cause des inondations, ont repris du service, samedi dernier. Il s’agit du laminoir à chaud (LAC) et du laminoir à rond à béton (LRB), ainsi que l’aciérie à oxygéne numéro Une, qui attend ainsi le redémarrage du haut fourneau pour être opérationnelle, a-t-il précisé. D’ici mercredi, les eaux pluviales qui ont investi Sider El-Hadjar seront totalement évacuées et aspirées, a annoncé Chems Eddine Maâtallah, qui a estimé que si l’arrêt de l’usine dure 15 jours, le manque à gagner sera de l’ordre 2,25 milliards de dinars. Il s’est félicité du travail fourni par le collectif des sidérurgistes qui étaient présents sur le site au moment des fortes chutes de pluie en réussissant à faire refroidir les installations avec l’aide des wilayas de Guelma, Tébessa et Souk-Ahras en moyens humains et matériels. Par ailleurs, le secrétaire général du ministère de l’Industrie a déclaré, pour sa part, qu’il a effectué, dès son arrivée, une visite à travers les quatre coins de Sider El- Hadjar, qui s’étale sur 800 hectares.

B. Guetmi