Politique énergétique : Le partenariat, un axe stratégique

Le ministre de l'Énergie, Mustapha Guitouni, a réaffirmé, hier à Alger, l’engagement des pouvoirs publics en faveur du partenariat en tant qu’axe stratégique de la politique énergétique nationale.

Dans un discours lu par son chef de cabinet, Zoubir Djouabri, à l’occasion de la tenue d’un atelier sur le thème « L’amélioration de la récupération des hydrocarbures dans les champs matures et la caractérisation et l’évaluation de réservoirs compacts et profonds », il a indiqué que « le partenariat industriel est une réalité depuis plusieurs décennies, et notamment depuis 2000 ». Il dira dans ce sens que

« cette réalité a porté ses fruits et nous le voyons à travers les nouvelles provinces pétrolières qui produisent et continueront de produire les volumes d’hydrocarbures nécessaires à la satisfaction, à la fois, des besoins nationaux et des engagements contractuels de notre pays, en sa qualité d’acteur fiable du marché ». Il a ajouté que « le secteur de l’énergie veut donner une nouvelle dimension au partenariat, en associant davantage le monde scientifique, réservoir de la connaissance et de l’innovation, qui accompagne l’industrie pétrolière dans sa quête de l’optimisation et de l’efficience économique ».

« Ces actions, a-t-il précisé, visent à développer de manière conséquente les compétences des ressources humaines en mettant à jour les connaissances, grâce au partage des expériences et des bonnes pratiques au bénéfice de l’industrie pétrolière nationale ». Et d’enchaîner : « Nos gisements d’hydrocarbure les plus anciens, tels que Hassi Messaoud et Hassi R’mel, produisent en continu depuis des décennies et recèlent encore des volumes de réserves restantes considérables à exploiter ». Le ministre à insisté à cet effet sur la nécessité d’introduire de nouvelles technologies et auxquelles il faudrait appliquer des techniques de récupération assistée afin d’en améliorer les performances : « Il est une réalité que le paradigme de la découverte des grands gisements a effectivement laissé place à de nouvelles approches imposées par des circonstances d’ordre géologique, mais aussi technique et technologique, telles que l’amélioration du taux de récupération », a-t-il relevé. Pour préserver à moyen et long terme l’indépendance énergétique de notre pays, le ministre a estimé qu’il est évident de déployer plus d’efforts afin de tirer profit de toutes les ressources que recèle notre sous-sol. Mettant à profit cette occasion, M. Guitouni a exprimé à cette occasion sa pleine satisfaction quant à l’organisation de cet événement de deux jours en Algérie, indiquant :

« Je suis très heureux de voir mon pays abriter une rencontre technique d’envergure. Elle réunit des spécialistes en géoscience et offre un cadre d’échange d’expérience et de connaissances sur des thématiques spécifiques liées à la récupération assistée et aux réservoirs compacts. » De son côté, Arezki Hocini, le président du Comité directoire de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), a souligné que « cette rencontre nous permettra de prendre connaissance des nouvelles techniques pour la récupération des hydrocarbures, ce qui reste encore dans les fonds des gisements ». Il a cité à titre d’exemple le gisement de Hassi Messaoud où le taux de récupération actuel est estimé à 20%, soit 4 milliards de dollars. Il a fait savoir qu’à travers ces nouvelles technologies on peut augmenter le taux de récupération de 10%, ce qui nous permettra de récupérer un taux de production de 30 années en plus.

Makhlouf Ait Ziane