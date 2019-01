Tiaret : Exposition de photos sur le festival SBEIBA

Une exposition de photos sur le festival de la Sbeiba de Djanet s'est ouverte dimanche au site archéologique d'Ain Djenane de Tiaret, initiée sous le slogan «Tassili aux yeux d’artiste» par le photographe, Mohamed Khelifa et l’association Mihane de Djanet (Illizi). Mohamed Khelifa a souligné que sa participation au festival de la Sbeiba en septembre dernier où il a pris des photos des traditions et coutumes de la région lui a donné l’idée d’organiser, avec la maison de la culture Ali-Maâchi de Tiaret, une exposition de 22 photos sur ce festival du patrimoine, dans le cadre de l’échange culturel entre les deux régions, en présence des membres de l’association Mihane. La directrice de la maison de la culture Ali- Maâchi, Rabèa Adaouia, a souligné que cette exposition, de trois jours, constitue une occasion pour faire connaître aux habitants de la wilaya de Tiaret le patrimoine immatériel de la région du Tassili, classé mondialement, et contribuer à la promotion du tourisme saharien. L'ouverture de cette exposition, à laquelle prend part la direction de la jeunesse et des sports sous le parrainage du wali de Tiaret, Abdeslam Bentouati, a été marquée par des danses traditionnelles de la région du Tassili présentée par l’association Mihane et des spectacles folkloriques et de fantasia de la cavalerie de Taghdamet (Tiaret) en costume traditionnel. Le programme de cette manifestation culturelle comporte une soirée artistique qui sera animée par la troupe «Nacer Khelifa» de la maison de la culture et des virées touristiques à sites archéologiques et touristiques que recèle la wilaya de Tiaret.