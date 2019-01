Projection de Fais soin de toi, de Mohamed Lakhdar Tati : Le film documentaire, miroir de la société

Le film-documentaire en Algérie demeure un vierge champ à exploiter face aux nombreuses thématiques d’ordre social, économique, culturel, politique et anthropologique que les cinéastes sont dans le devoir d’exploiter. Pour le réalisateur Mohamed Lakhdar Tati, porter à l’écran une thématique comme l’amour en Algérie dans son film «Fait soin de toi», projeté vendredi soir à la salle Atlas, à Bab El Oued, Alger, est une manière de comprendre, de débattre et de briser les tabous autour de ce sentiment noble et universel qui est la source du bonheur chez le commun des mortels.

Dans cette projection, produite en 2017 et organisée par l’office national de l’information et de la communication (ONCI), le cinéaste a donné la parole à beaucoup de citoyens pour débattre en toute liberté à cette thématique peu médiatisée et avouée en Algérie. En sus des points de vue des algérois dans les grandes artères de la capitale, Mohamed Lakhdar Tati a pris sa caméra pour parler de la définition, de la situation et de la perception de l’amour à Bejaïa et à Biskra. Il a donné la parole à des jeunes et des moins jeunes, chacun son histoire et chacun son opinion. Il aborde les thématiques du mariage, de l’engagement, de la souffrance amoureuse, du regard de la société, des discours politiques et religieux, ainsi que la réussite professionnelle et universitaire de l’homme et de la femme.

Ce genre de film-documentaire est à encourager et à produire davantage. Le cinéma indépendant, se trouve dans l’obligation d’explorer les sujets inavoués de la société afin de l’aider à s’épanouir et se développer.

Kader Bentounès