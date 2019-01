Festival international du « Sama’a ESouffi » à Sétif : amitié et concorde

Après avoir marqué le pas deux années durant, le festival international «Sama’a Essoufi», placé sous le haut patronage du ministre de la culture et sous l’égide du wali de Sétif, a repris place dimanche sur les planches de la maison de la Culture Houari-Boumediène, en présence d’un public nombreux.

Dans le décors traditionnel, tout de sons, de rythmes et de spiritualité qui a été sienne durant des années, cette manifestation artistique et religieuse, qui a été ouverte par le secrétaire général de la wilaya, Bouzegza Louanes, du commissaire de ce festival, d’élus et des autorité locales, n’a donc pas dérogé à la règle pour baigner une fois encore dans un décors composé de voix sublimes, de couleurs et de baroud, symboles forts de tous ces messages d’amitié et de fraternité que portait une telle rencontre.

Intervenant à l’issue de la cérémonie d’ouverture, Dris Boudiba, commissaire de ce festival, n’a pas manqué de mettre l’accent sur toutes les valeurs et les vertus d’une telle manifestation qui, dans sa dimension spirituelle, vise la promotion du patrimoine culturel et civilisationnel dans un contexte marqué par les effets de la mondialisation et partant, l’impact qu’ils produisent sur la préservation et la valorisation de ce patrimoine spirituel et sa place dans la diffusion de la culture et de la paix. Comme il estimera que ce genre de rencontre se veut être aussi un moment fort d’échanges d’expériences et un creuset dans la mise en symbiose de toutes ces richesses et valeurs communes. Le secrétaire général de la wilaya, qui ne manquera pas d’exprimer, au nom du wali, ses félicitations aux initiateurs d’une telle rencontre et souhaiter plein succès à tous les participants, procédera ensuite à l’ouverture officielle de cette septime édition qui s’étalera jusqu’au 30 de ce mois. Une manifestation, dira-t-il, qui véhicule les valeurs du bien, de l’amour et de la paix et tend à jeter les ponts de l’amitié et de la concorde entre les hommes à travers un tel patrimoine spirituel commun aux peuples.

Un festival qui a su s’imposer dans toute sa beauté par la compétence de tous ceux qui ont su l’impulser et veiller à sa promotion, forts de l’intérêt particulier qu’accorde le président de la république à ce genre de manifestations et à l’attention prêtée par le ministre de la culture, dira-t-il, non sans évoquer les énormes potentialités que recèle cette wilaya dans le domaine culturel et l’impact qu’est appelé une fois encore à produire ce festival international dans un voyage au cœur du soufisme.

Un premier voyage dédié pour cette première journée à l’Afrique en avec le mounchid Amar Nian, venu du Sénégal, et nous offrir dans ce langage universel de l’Islam un bouquet du Dhikr et du Samaa. Une prestation d’autant plus réussie et ovationnée qu’elle se fondait harmonieusement dans cette compagnie que lui consentait sur scène la formation «Achwag» de Béchar.

«C’est la deuxième fois que je prends part à ce festival, la première c’était en 2014. C’est donc un sentiment de bonheur qui m’anime aujourd’hui en revenant vers ce peuple algérien chaleureux et partager ainsi avec tous mes frères cette culture musulmane qui est une culture de l’amitié et de fraternité», soulignera ce mounchid, adepte de Cheikh Ibrahim Nias, disciple de cheikh Ahmed Tidjani qui est originaire de ce pays.

Durant près de 40 minutes, Amar Nian nous fera voyager à travers le temps à la conquête de toutes ces richesses artistiques, intellectuelles et spirituelles mises également en valeur par cette prestation de la formation «Derb el Houda» de Sétif et une imposante exposition de miniatures et de calligraphie arabe.

F. Zoghbi