Échanges commerciaux avec la Mauritanie : Départ de la 3e caravane

La troisième caravane commerciale algérienne a pris la route de Tindouf à destination de Nouakchott, capitale de la Mauritanie, en présence du directeur régional du commerce de Béchar et des autorités de la wilaya de Tindouf, a-t-on appris hier des services de la wilaya de Tindouf. La caravane, qui s'était ébranlée d'Alger le 23 janvier en cours pour rallier Nouakchott le 31 du même mois, est composée de 16 camions relevant du groupe de transports des marchandises et de logistique (LogiTrans), a-t-on indiqué dans communique du ministère du Commerce, dont une copie a été remise à l'APS. Elle s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement portant promotion des produits algériens, l'encouragement de l'exportation hors-hydrocarbures et la consolidation des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie après l'ouverture du poste frontalier terrestre «Chahid Mustapha-Benboulaid», a-t-on précisé. Acheminant une quantité de 370 tonnes de divers produits algériens, dont des produits alimentaires, des produits en plastique et des articles d'emballage, la caravane devra parcourir, en neuf jours, une distance de 3.500 km jusqu'à Nouakchott, dont 1.800 km sur le territoire national et le reste sur le territoire mauritanien.